賴清德建議替中職球員加薪：也要有計畫把退休球員引到產業界

▲中華職棒大聯盟第十、十一屆會長交接典禮，資深棒球迷、副總統賴清德也親自到場。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

中華職棒聯盟19日改選會長，立法院副院長蔡其昌順利當選第11屆會長，是中職歷任會長中，在政界官階最高的會長。對此，熱愛棒球的副總統賴清德也親自蒞臨交接儀式，他期勉蔡其昌要兼顧球迷、球員跟球團，投出一場三贏的比賽，他更建議要幫球員加薪，解決薪資問題，同時也要照顧球員退休後的出路。

賴清德表示，中華職棒是全球第一個開打的職棒比賽，也是第一個開放球迷進場的棒球比賽；他過去也曾經跟前會長吳志揚一起到球場看球，他認為，吳志揚如果是投手，那不僅投出優質的比賽，還是完投9局的勝投投手。

至於接任的蔡其昌，賴清德表示，每一位投手球路都不同，總統蔡英文形容他，是豪爽、有情有義、有能力的人，「我對他的了解不僅如此，他口才好、反應快、非常靈活，有能力解決各項問題，如果形容他的球路，他是直球、快速球、尾勁很強，進壘角度也很刁鑽。」

隨後，賴清德也勉勵蔡其昌，當他站上投手丘，要投球之前一定是往前看，會看到球迷、看到球團的需要，但一定要轉身過來，看看球員的需求，所以他以球迷的立場，祝福蔡其昌可以投出一場兼顧球迷、球員，以及球團的三贏比賽。

賴清德建議，要照顧到球迷、球員跟球團，要從照顧球員開始，他過去在職棒開打第一場比賽就有買票進場看球，他有注意到當時球員薪資7萬元，但10年後還是這樣；他認為，如果可以解決薪資問題，沒有後顧之憂，球員一定將士用命，自然用不到法務部長蔡清祥（意指能解決簽賭法律問題）。

賴清德表示，當球賽精彩的時候，球迷就會進場看球，只要有精彩的比賽，球迷進場了，那球團的要求也可以滿足。

除了球員薪資之外，賴清德也提到球員職涯的規劃問題，他希望棒協可以協助離開職棒的球員，尋找另外的出路，現在台灣經濟產業不斷發展，如果可以有窗口跟勞動部、體育署合作，有計劃的把退休球員引到產業界，相信家長們會更願意讓孩子去打球。