快訊／護理師染疫「丈夫是輔導老師」！北部收容所改成線上會客

▲化學兵待命部桃，協助病患轉院並進行消毒作業。（圖／記者沈繼昌攝）



記者柯振中、趙于婷／台北報導

部立桃園醫院群聚感染擴大，截至19日共有9人確診。新增第863起案例為護理師，丈夫則是北部某間收容所的輔導老師，而確診的消息傳出，該機構也已做出應對，隔離接觸者、改成線上、電話會客等方式，避免接觸。

部立桃園醫院院內感染持續擴大，目前已傳染到社區，指揮中心緊急移出住院患者，全面消毒醫院環境。19日新增的確診案例當中，案863是院內的護理師，該名病例平時與家人同住，丈夫、女兒也跟著確診。

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▼衛生福利部桃園醫院。（圖／記者屠惠剛攝）



據了解，案864是案863的丈夫，平時在北部一間收容所工作，在所內擔任輔導老師，確診的消息傳出後，該間收容所立刻做出應對，隔離確診者，取消面對面會客方式，改為線上、電話會客。

對於院內群聚的事件，林口長庚副院長邱政洵接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時說，院內發生新冠病毒感染，不是只有飛沫，環境污染也是重要的傳播源頭，疫情爆發至今已超過一年，大部分的人都有戴好口罩，飛沫的部分幾乎能夠封鎖，但環境污染無所不在，病毒能在物體表面存活好幾天，若沒妥善處理，就可能造成傳染。

邱政洵強調，醫護接觸病人後、觸碰電腦前，都要先清潔手部，就是為了避免環境感染，但此次傳播已是第4波傳播，疫情狀況較嚴峻，也已經擴散到社區，附近醫院風險較高，當務之急是全力圍堵。

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