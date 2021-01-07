「連買2次去鹽薯條」她怨：又冷又軟！神人曝1招…保證熱騰騰

▲想吃熱呼呼薯條，代價就是要等3分鐘。（示意圖／記者許力方攝）



網搜小組／劉維榛報導

吃邪惡速食時，絕對不能少薯條這一味，尤其現炸酥脆口感，讓人一口接一口！不過有女網友哀號，連續點兩次「去鹽薯條」，皆呈現冷軟的口感，讓她求問怎麼點餐，「才能點到熱騰騰燙口的薯條呢？」文章貼出後，引發速食達人分享，主動要求現炸，不然就是避免有得來速的門市，或是「早餐供應結束第一波！」

一名女網友在PTT抱怨，寒流部隊殺來，突然嘴饞想吃薯條補充熱量，無奈去麥當勞單點兩次「不加鹽的薯條」，都不是熱呼呼的，「第一次點，沒有特別說什麼，不意外拿到冷軟薯條，吃得超幹。」

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過幾天，原PO帶著忐忑心情買第二次，結果這次變成「軟的溫的薯條」，讓她越吃越阿渣，「難道說店家不加鹽薯條，現在也會先擺好等人點？到底怎麼點才能點到熱騰騰燙口的薯條呢？還是麥當勞薯條已死？」

文章曝光後，調出內行分享，「早餐供應結束第一波」、「你要說薯條幫我現炸，我可以等，這樣他就會幫你現炸」、「我點去鹽都是拿到剛炸好、會燙人的薯條」、「要新鮮就是現炸現煎現烤，尤其是冷門時段，我爸之前吃到一半，店員自己說剛那個太老，換一個新的上來」、「個人經驗，有得來速的店，薯條都比較容易拿到冷的」、「 看店家，有的店薯條比較好吃，有的放很久還賣，多跑幾間」。

▲網友直呼，雞塊跟蘋果派也可要求現炸！（圖／翻攝PTT）

本站曾報導《麥當勞早炸好「無鹽薯條」放著等？ 店員暗笑：少一廂情願要現炸！》有員工曾爆料，「我們店是灑鹽的分一邊去鹽的分一邊，所以就算說要去鹽也不會是現炸的」、「我值班的時候，都會留一槽不灑鹽的薯條，對付那些要去鹽的客人，誰跟你說去鹽就是現炸，想的也太美了」。