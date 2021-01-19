3陸女假冒「台灣妹」在日賣淫！主打台式按摩...官網全是爆乳照

▲該店的官網上全是員工的性感個人照。（圖／取自台灣SPA官網）



記者王佩翊／編譯

日本東京一間按摩店違法賣淫，負責經營的3名女老闆因此遭到逮捕。這間被警方鎖定的按摩店「台灣SPA」，主打專屬於男性的按摩服務，其實背地裡卻非法提供性服務。不過令人震驚的是，這間按摩店打著台灣的名義，沒想到竟是由3名陸籍女子經營，疑似是想利用日本人的親台態度吸引顧客。

根據TBS NEWS報導，日本警方16日以違反風俗法等罪嫌逮捕3名陸籍現行犯，這3人共同在東京三軒茶屋車站附近經營男性按摩店，儘管官網上明確寫著不提供性交易，然而卻私底下提供性服務。事實上，從官網上就可以看到多張按摩小妹穿著性感爆乳裝的照片，甚至還標明了員工的暱稱、身高以及年齡。

據悉，其中一名45歲的女老闆叫劉紅，她在東京世田谷區一共經營了2間按摩店，然而2020年4月，警方接獲通報稱，那附近有提供性服務的違法按摩店，因此深入調查，最後終於在16日破獲這間按摩店，並當場逮捕包含劉紅在內的3名陸籍女子。

針對警方調查結果，劉紅坦承犯行。她表示，按摩店每天基本上都可以有8萬日幣以上（約新台幣2.1萬元）的業績，且至今為止已經賺取1400萬日幣（約新台幣376萬元）的暴利。

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