消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

記者趙蔡州／綜合報導

消基會公布2020年12月檢驗連鎖藥妝店、電商平台販售之20件口罩，發現有3件樣品外層鉛含量6～11mg/kg（毫克）。其中被點名的「美德醫用口罩（未滅菌）-嘿嘿黑」，美德醫療集團18日下午表示，消基會訊息中鉛含量6～11mg/kg，皆遠低於標準值90 mg/kg，完全符合國家標準。

▲消基會口罩檢驗報告，3件外層鉛含量為6〜11mg/kg。（圖／記者許展溢攝）

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美德醫療集團18日在臉書發布聲明，「美德醫用口罩—嘿嘿黑」成人口罩完全符合台灣CNS法規規範，根據新版CNS 15290紡織品安全（一般要求）之國家標準規範，「重金屬鉛之檢驗，僅限於適用12歲以下兒童口罩之表面塗層布料，其金屬含量不得超過90 mg/kg（毫克）」。

消基會檢驗的「美德醫用口罩—嘿嘿黑」屬於成人口罩，除不在檢測之列外，消基會檢驗結果為「鉛含量值為6～11mg/kg」，遠低於標準值90 mg/kg，完全符合國家標準。

▲美德醫療18日在臉書發布聲明。（圖／翻攝自美德醫療臉書）

美德醫療身為個人防護裝備（PPE）製造領導品牌，創立三十多年來一直以守護民眾健康為使命，旗下所有產品皆經過重重檢驗，其中醫療型口罩通過台灣、美國及歐盟等多項測試，甚至包含皮膚敏感、皮膚刺激以及細胞毒性測試，確保提供消費者符合國家規範之產品，敬請民眾放心使用。