孕婦隔離破水「產後確診新冠肺炎」　羅一鈞：後送有做好防護措施

▲中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎爆發第二起院內感染，北部某醫院累積5醫護確診，一名婦產科醫師在臉書PO文，分享替國外入境的產婦接生的驚險過程，直呼「醫院比你們想像的危險的多。」對此，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名孕婦在檢疫所到醫院過程都有做好防疫措施，之後會與婦產科醫學會討論相關SOP，看是否有需要加強補充的地方。

該名婦產科醫師在臉書PO文，這名婦產科醫師說明，某日早上公務用手機響起，急診室的主治醫師突然來電，詳細了解狀況，原來是有名外國入境的產婦疑似羊水破了，但隔離還沒滿14天，不曉得該怎麼處置，所以才致電詢問。

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由於產房沒有負壓隔離房，但生產事關重大，沒有辦法拒絕，只能先將產婦送到急診室，再找一間能關閉空調的開刀房，後續再進行手術。不過，由於開刀房還有手術在進行，產婦也還沒到，作業還在持續討論當中。

過了一陣子，產婦送到院內，進入負壓隔離室，當時羊水還沒破，婦產科醫師掃了一下超音波，先簡單預估胎兒體重，也進行內診，確認子宮頸口的開口程度，急診的主治醫師也幫忙做新冠肺炎採檢。

所幸後來經過採檢，報告為陰性反應，讓她鬆了口氣，也忍不住感嘆，「對照最近的新聞，只能說，只有臨床才會挺臨床的人。站在一線人員背後的人，很多都是站著說話不腰疼。」而近日適逢過年，民眾返鄉出遊，務必戴好口罩、注意健康，若有輕微症狀，盡量不要跑急診，「醫院遠比你們想像的危險得多。」