體重上升小腹凸！女孩嚇壞秒衝婦產科　結局笑翻網「有抖M體質」

▲體重上升小腹微凸，女孩嚇壞秒衝婦產科，結局笑翻網友「有抖M體質」（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團表示，她日前因為體重上升小腹微凸，胸部又從B漲到D，「所以覺得自己是不是因為捐過卵，卵巢可能長了什麼」，因此決定去婦產科給醫生檢查，不料最後結果卻顯示很健康，讓她納悶的問醫生「那怎麼會感覺身體怪怪的」，結果醫生的慈祥一句話讓她瞬間崩潰。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，她最近覺得人不舒服，體重上升小腹微凸、胸部從B漲到D，肚子悶悶的但月經又還沒來，覺得是不是因為自己捐過卵，卵巢可能長了什麼東西，尤其是母親最近剛子宮肌瘤做了手術，更加深了她去婦產科檢查的想法。

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原PO後來真的去照了子宮超音波，婦產科醫生診斷後認為「我沒事，看起來很健康啊」，讓她覺得相當奇怪，反問醫生「那怎麼會感覺身體怪怪的」，結果醫生就用慈祥的語氣說「我想可能，只是單純的胖了吧」，讓她覺得又無奈又好笑，直呼「我花200去被羞辱，哭哭，我是抖M嗎。」

其他網友看了文章後紛紛笑說「本來工作到還蠻累的，看到你的文章突然感覺輕鬆了」、「告訴我們，醫生說沒有事，就別再追問了，他們常常笑裡藏刀哈哈」、「人家變胖只有體重計認證，你有醫生，贏了」、「往好處想，身體是健康的」、「還好只是胖了，好過聽到任何不想面對的消息。」