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快訊／11級強風+低溫特報！北北基宜大雨　今狂跌9度入夜探9度

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲北北基宜大雨特報。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

北北基宜大雨特報，11縣市低溫特報！氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）強烈大陸冷氣團影響，北台濕冷，其他各地氣溫略降，今晚至周一晨部分平地最低氣溫約可降至9至10度；周五、周六鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大的降雨。

氣象局今晨發布「大雨特報」表示，東北風影響，今基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象局也發布「陸上強風特報」，東北風明顯增強，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，高雄及屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意。

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氣象局也發布「低溫特報」：

今上午至白天低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

基隆市、新北市、桃園市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼11縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局說，今受強烈大陸冷氣團影響，清晨西半部至宜蘭地區低溫約10至12度，花東13、14度，北部及東北部一整天濕冷，白天高溫與16日相較降幅約有8、9度之多，預測約為14度，中部及花東16至18度，南部高溫約21度；在降雨方面，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，新竹以南則為多雲到晴的天氣。

氣象局指出，周一強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地方早晚也偏冷，水氣略減少，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周二起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升，周二、周三迎風面東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，周四水氣逐漸增多，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周五、周六華南雲雨區東移，水氣更多，全台降雨機率增加，西半部地區有短暫雨，東半部地區亦有局部短暫雨。

▼北北基宜大雨特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今強烈大陸冷氣團影響，北台濕冷，其他各地氣溫略降，桃園以北及宜、花有局部短暫雨，今晚至周一晨，部分平地最低氣溫約可降至9至10度。

吳德榮表示，由於3000米以上水氣不足，1000米氣溫不夠低，唯獨2000米左右的太平山今下午至晚間，有短暫時間接近飄雪的臨界條件，但是否能順利飄下瑞雪或僅是下冰霰？值得觀察。

吳德榮說，周一北台轉乾冷，白天起冷空氣略減弱，北部多雲，中南部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨；周二、周三氣溫逐日回升，皆為西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨的機率；周四續回暖，水氣增多，山區及東半部有局部雨的機率；周五、周六鋒面在台灣附近醞釀並掠過，天氣不穩定，局部地區有較大的降雨，但為末期的模擬，需持續觀察。

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