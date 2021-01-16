蔡英文「有個夢想」　40歲以下年輕人拿下半數地方黨部主委

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

壯闊台灣協會創辦人吳怡農今年僅40歲，便投入民進黨台北市黨部主委選舉，引來外界關注。對此，民進黨主席蔡英文16日出席黨部「民進黨青年部『國務青行動計畫』成果發表及授證」活動，在致詞時表示，自己有個夢想，是希望民進黨半數地方黨部主委都能在40歲以下，「地方黨部充滿較多民進黨傳統性」，盼能打破這道傳統，鼓勵年輕人多參與。

在正式致詞前，蔡英文笑說，今天第一次進場是在下午1點半，當時現場歡呼聲音較少，現在大聲許多，唯一差別是有媒體在，讓她開始想，大家在想什麼，是不是想要補償她？還是因為有媒體希望張力更大？若是後者，「那你開始有政治人物的感覺」。

隨後蔡英文說，她2008年就擔任民進黨主席，現在回想，當時年輕人在哪裡？勉強就是在黨工裡有一些年輕的人。她表示，當時是民進黨最不被看好的年代，當時就叫年輕黨工到每個場子，一直講話，講到有一群人圍著他，「對黨工來講是很大的試煉，到不熟悉的地方，想辦法有能力聚集一群人聽你講話，是很嚴酷的考驗」。

蔡英文說，回想起2008年世代的黨工，確實是走了一段很辛苦的路，在2020年可以有機會再次執政，也是從2008年累積，甚至是上一次執政累積下來的，才能一起在2020年有再次執政的機會。

「每個世代都會面臨問題，要讓民進黨如何再延續下去，變成維持台灣往前走很重要的力量。」蔡英文表示，最重要的一件事，就是要讓年輕世代可以接班，可以一代一代變成民進黨最重要的力量來源。

蔡英文說，每次星期三到黨部開中常會，從10樓進來，青年部的人是背對她，「這群人每天在幹什麼，剛才都替我解答了，我也非常高興」；她表示，經歷在野、再重新執政、再連任後，民進黨對年輕人的想法越來越具體，對年輕人參與的模式跟路徑也越來越有想法，讓民進黨跟各位在一起，聽到大家對過去4個月活動互動的經驗。

「我有個夢想，要是有一天，我們地方黨部一半以上主委都是3、40歲的人，我會認為你是成功的。」但蔡英文說完，現場一陣靜默，待蔡開口後才有零星笑聲傳出，「為什麼你們笑得很尷尬的樣子？你們是不是覺得這個挑戰太困難了？」

蔡英文表示，若讓3、40歲的年輕世代，拿下半數民進黨地方黨部主委的話，代表民進黨要開始改變；蔡說，民進黨的中央黨部是一個樣貌，地方黨部是不一樣的樣貌，「老實說，地方黨部充滿比較多民進黨的傳統性，這是滿有學問的講法」，這話引起台下一陣笑聲。

蔡英文強調，她希望能衝破這個傳統性，讓年輕人搶佔地方黨部，真正從地方開始，「青年部主任有這個任務」。