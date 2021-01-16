22個省市台協籲台商留大陸過年　建議拜年改透過微信、電話

▲大陸各地機場採取嚴格檢疫措施。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸全國台企聯西南西北區辦公室15日聯合22個省市的台協發出倡議書，呼籲台商、台胞今年留在大陸工作生活地過年，並鼓勵改透過微信、電話拜年。

根據《中新網》報導，倡議書指出，疫情防控大局在前，為給最終戰勝新冠肺炎疫情打下堅實基礎，給今後台胞、台企營造更安全、平穩的發展環境，希望大家犧牲一時的不便，減少人員流動，在自身健康得到保障的同時，也為所在的生活工作地築起更加堅實的疫情防控屏障。

倡議書呼籲，希望在大陸的台商、台企認真做好企業員工安全福利保障工作，像對待家人一般，為留下過節的台籍幹部和企業職工提供溫馨周到的人文關懷，讓他們真真切切地感受「家」的溫暖。

重慶市台協也特別提到，再過一個月就是中國傳統佳節「春節」，是中華民族闔家團圓的大節日，往年這時，正是安排、準備返鄉返家的時間，然而，當前境外疫情發展呈加速上升態勢，大陸局部地區亦有散發疫情，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

重慶市台協指出，春節假期返鄉將迎來人員流動、聚集交往高峰，大家將會共同面對疫情防控考驗，因此向在重慶發展、工作、生活的台胞台企倡議，盡量留在大陸工作、生活地區過年。

重慶市台協強調，呼籲在渝台胞、台商、台企配合落實疫情防控政策。在做好疫情防控的同時，希望台商和台企管理人員鼓勵所屬員工及家人一起留在工作地區過年。