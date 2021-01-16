母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：沒借過錢

▲93歲母聖誕節過世，兄妹難忍悲傷，一起在陽台上吊輕生。（圖／記者黃彥傑攝）

記者邱中岳／台北報導

北市士林區忠誠路1戶民宅，15日晚上遭人發現1對兄妹在陽台上吊輕生，臥室中還有1位臥病在床的母親，3人皆已經沒有呼吸心跳，兄妹也在現場留有遺書，哥哥更在遺書旁放置百萬現金「要還給表弟」，但表弟到場後表示，根本沒借過錢。

警方調查，66歲的李姓男子與64歲的妹妹，15日遭人發現在家中陽台上吊輕生，附近鄰居聞到異味通知里幹事，最後里幹事通知警消破門，發現臥室內還有1名李吳姓的93歲女子，3人均已經沒有呼吸心跳。

警方在現場發現，現場所留下紙條，寫下母親過世，所以2人也決定一起陪媽媽走，紙上最後寫的日期就是聖誕節當天；警方在現場，發現因聖誕節後有多波寒流，所以味道到最近才散發出來，不排除3人死亡時間均在2020年聖誕節。

警方在現場還查出，李姓男子與妹妹在現場均留下遺書，且李姓男子腳邊還留下100多萬現金，並用紙寫下，「100萬是要還給表弟」，另外10萬是交由阿姨幫忙處理後事。

住在2樓的表弟則表示，自己並沒有借給表哥任何財物，且有時候也會去探視患有慢性疾病的阿姨，阿姨一家3人互動也都相當良好，感覺不到2人有想不開的念頭。

家屬表示，上吊身亡的哥哥沒有妻小，之前有在公司上班，但退休後就在家中，與沒有婚嫁的妹妹一起照料年邁的母親，但沒想到最後卻變成這樣的情況。

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