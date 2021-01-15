電商今起開放預購Galaxy S21系列　獨家加碼最高回饋破7萬元

▲三星Galaxy S21 5G旗艦系列。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

三星年度機皇Galaxy S21 5G旗艦系列正式發布，一次推出S21、S21+與S21 Ultra三款機型，多家電商今（1/15）起至1/25期間開放預購，前往SAMSUNG官網登錄，再加碼送市價6,990元Buds Pro真無線藍牙耳機、SmartTag藍牙智慧防丟器，各平台也相繼祭出獨家加碼回饋搶攻年前換機潮，其中預購最高回饋破7萬元。

東森購物強打預購搭配網站與指定銀行活動，購買最新Galaxy S21 Ultra將有機會獲得獨家最高總價值74,706元回饋。要一次拿到回饋總額的攻略，除了預購送市價7980元原廠登錄禮，刷凱基銀行累積分期滿28,000元，登録送最高2,800刷卡金，網站再加碼1/19以前單筆消費滿3,000元送600、滿10,000元抽2,000枚東森幣，另預購就送韓國SGP保護殼、原廠無線充電座，還可參加站上21週年狂歡慶「奢華國旅天天抽」活動，不僅天天抽瑞穗天合國際觀光酒店住宿1泊2食，每月再抽五星級觀光列車環島之星3天2日遊。

momo購物網主推限定4大回饋，包括預購送2,000 mo幣、舊機回收換新機最高領26,600紅利金、加辦台哥大5G門號可獲得24,000獎勵金、刷永豐信用卡最高送3,500刷卡金，滿足以上指定條件，換算回饋金額就有56,100元，再加上原廠登錄禮、UAG耐衝殼、保貼組等贈品，拿好拿滿最高總價值達66,450元，針對早鳥預購，平台再加碼首3日限量送市價990元的18W Type-C充電器。

▲Galaxy S21+ 256G機型。（圖／業者提供）

蝦皮購物祭出4大獨家回饋，1、下單就送3,000元全站現折券；2、使用刷卡或街口支付結帳，再依不同機款加碼送全站現折券，相當於6%回饋，最高送2,394元全站現折券；3、刷兆豐信用卡結帳，單筆含分期或一次付清滿35,000元，並於1/28下午14:00至活動頁面登錄，有機會獲得最高4,200元刷卡金回饋；4、1/21～1/31限時舊機回收金加碼，三星指定機款最高回收價21,800元，全部回饋總額最高31,394元。

PChome 24h購物主打站上獨家加碼下單送2,000 P幣，以及尊榮配件3好禮包含Gigastone 15W急速快充充電盤、DP+USB-C 20W急速充電器、Type-C 60W急速快充線；此外，舊機換三星加碼再送3,000 P幣，參加星粉揪團賽最高還有機會獲得30,000 P幣，另搭配銀行刷卡最高回饋10000元、儲值加碼送1000 P幣與原廠登錄禮，全部條件滿足的話，預購空機最高回饋56,250元。此外，2月底前於站上使用Pi拍錢包綁指定卡，享筆筆5% P幣回饋無上限。

遠傳friDay購物則是推預購加贈總價值8,150元獨家禮，含三星Galaxy S21系列全透視感應皮套、mycell氮化鎵65W快充組、三星原廠無線閃電快充行動電源、三星Galaxy Fit 2智慧手環、三星原廠智能穩定器。此外，銀行刷卡分期最高享1,800刷卡金回饋，消費滿額再抽市價11,250元國際牌高效型除濕機，多重回饋現賺17,930元。