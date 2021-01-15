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監察院4理由彈劾丁允恭　無法追討三等功績獎章「請政院檢視」　

記者徐政璿／台北報導

總統府前發言人丁允恭因身陷桃色風暴請辭獲准，任職高雄市政府新聞局長期間的私德問題也被公開檢視，在經過了3個多月的調查後，監察院14時30分召開記者會公布調查結果，審查會投票全數通過（11:0），決議彈劾丁允恭，並將他移送懲戒法院。

監委紀惠容、王美玉說明監察院彈劾丁允恭，主要有4點理由。首先， 丁允恭自103年2月25日至106年10月26日止擔任高雄市政府新聞局局長一職，因職務之故認識記者Y女，他承認在局長辦公室、辦公桌及職務宿舍與Y女發生性行為。

其次，丁允恭於102年10月25日訂婚後，仍與Y女交往，交往關係複雜。

第三、106年2月間Y女北上工作並結識A男，進而與丁允恭分手，丁允恭承認他在106年2月27日在臉書上傳他與Y女兩人的合照，並係有意為之。雖10分鐘後隨即下架，但已遭相關媒體截圖報導，致媒體界均知悉他與Y女交往情事，也因此造成Y女後續工作困擾，Y女唯恐丁允恭再將他們兩人私密照流出，曾要求丁允恭刪除，丁允恭之行為造成Y女感受冒犯之情境，已構成性騷擾防治法第2條第1項第2款之性騷擾。

最後，丁允恭於106年4月5日結婚後，仍未停止聯繫Y女，要求Y女回心轉意，A男亦曾向丁妻反映，並經丁允恭證實A男對他的投訴。

另外，監察院在經過14日教育及文化委員會審議討論後也認為，高雄市政府未就丁允恭違反公務員服務法等不當行為主動瞭解調查，請高雄市政府檢討改進。

至於已經核發給丁允恭的三等功績獎章，目前並沒有辦法追回，而這一點也請行政院重新檢視獎章條例規定。

監委強調，本次彈劾有二要件，第一，丁允恭在辦公室做不該做的事，有辱官箴；第二，是違反《性騷擾防治法》第二條。監委說明，《性騷擾防治法》屬告訴乃論，對方目前沒有提出告訴，但因丁允恭的作為已構成性騷擾事實，所以還是成立，也依此彈劾丁允恭。

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