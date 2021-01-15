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「球星不雅片」主嫌起底！曾任中山區補習班助教　五星飯店開趴曝

余嫌（前排右一）遭爆案發前曾在台北市中山區的一所文理補習班任職，還與工作人員及友人前往五星級飯店開趴。（讀者提供）

▲余嫌（前排右一）遭爆案發前曾在台北市中山區的一所文理補習班任職，還與工作人員及友人前往五星級飯店開趴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

由「黑人」陳建州成立的台灣職籃聯盟「P.League+」，日前驚傳主力球員遭側錄的不雅影片外流，檢警發現，除了職籃還有高中（HBL）、大專聯賽（UBA）、中華職棒等共18名球員受害。本刊再接獲爆料，指其中一名主嫌余啟豪，曾在台北市中山區的一所補習班擔任助教，更多次與補習班工作人員一起在五星級飯店開趴、聚會，讓家長擔心是否有孩子也落入余嫌的偷拍陷阱中。

投訴人透露，偷拍案發生的幾週前，余啟豪在北市中山區的一所文理補習班，擔任行政與英文助教一職，該補習班學生以國、高中生為主，雖然不知道有無報導中偷拍的情形發生，不過余啟豪與該補習班業者交情匪淺，甚至一起揪團在君悅酒店聚會、過夜，還在臉書發文。

余嫌曾多次參與該補習班業者舉辦的聚會。（讀者提供）

投訴人指出，不少人在接送小孩前往補習時就看過余啟豪，自從新聞爆發後，他就無故消失在補習班，再爬梳余嫌臉書的相關線索，可以確認他就是的新聞主角。由於余嫌日前就傳出在學校偷拍過學生，對於補教業者未檢查員工是否有犯罪經驗，還讓這樣的人任職於以未成年人為主的補習班，家長們認為這樣的行為十分失當，深怕有孩子會落入余嫌偷拍的陷阱中。

投訴人表示，因為自己的小孩還在補習班上課，不便公開討論此事，但還是擔心讓孩子遭遇不平等待遇或被偷拍時，會不知如何因應。他希望補教業者負起責任，預防相關情事再度發生。

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