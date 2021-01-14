房仲殺客戶「屍體埋牆壁」！工人20年後拆房　挖出人骨嚇壞

▲房仲殺人奪財「水泥藏屍」20年，工人施工挖出骸骨嚇壞。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

大陸上海市一名王姓男子1998年任職房仲期間，找來另一名鄭姓男子合作，殺害2名委託賣房的受害者，侵吞賣房款共8萬多元人民幣（約新台幣35萬元），事後還把屍體藏於牆內、用水泥密封。直到20年後，工人進行違建拆除作業時，從該房子的牆內挖出2具屍體，王男與鄭男的殺人行為才被警方查出。

根據《看看新聞》報導，事件發生於1998年，王男在上海浦東一間違建房屋開設房仲公司，不久後找來另一名鄭姓男子合作，鎖定2名委託賣房的獨居客戶，將2人誘騙進公司後殺害，劫走2人賣房所得共8萬多元人民幣，事後將屍體藏於公司牆壁內，用水泥密封後再以裝潢掩飾，這樣一藏就是20年。

▲工人在拆除建築時，從牆壁中挖出屍體，才讓這一起殺人藏屍案曝光。（圖／取自免費圖庫pexels）

事件直到2018年10月18日，建築因為違建因素被勒令拆除，工人在使用大型機具破壞牆壁時，發現有2具破損屍體從牆中掉落，嚇得立刻打電話報警。警方經過一系列的調查後，才終於將王男、鄭男2人逮捕送辦，當地法院審理後判處王男死刑、鄭男死緩2年。

報導指稱，2名受害者被殺害後，其中一人的親屬20年來一直在苦苦尋人，曾經到處求助居民幫忙協尋，甚至試圖透過賣房的訊息追查，不料其實人早已經遭人殺害。另一位受害人則因為擅自處理房產，導致家庭關係非常緊張，他的親屬以為他在賣房之後，自行拿走房款逍遙自在去了。