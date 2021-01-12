台中騎士上班自摔　起身21秒又遭「3輾撞」卡底慘死！父見畫面沉默

▲台中北屯文心路車禍，騎士擦撞倒地遭後方來車輾過。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者柯振中、白珈陽／台中報導

台中市北屯區文心路四段11日發生死亡車禍，30歲的王姓保全騎車自摔，摔車後想要起身牽車，不料又遭到後方車輛撞倒，分別遭到3輛汽機車輾撞，送醫後仍不幸身亡。父親看完案發影像，疑似太過傷心，一點反應也沒有，目前全案依照過失致死罪偵辦當中。

王男11日清晨6點14分騎車行經文心路四段，疑似因為天雨路滑，在路中央自摔，向前滑行了一段路，人才停下來。王男摔車以後，一開始只受到輕傷，爬起來想要撿物品、牽車，沒想到21秒後又遭到後方機車騎士追撞，當場又被撞翻倒地，躺在地上掙扎。

▼台中死亡車禍，保全上班自摔，爬起身又遭3車輾撞，最後卡車底慘死。（圖／記者白珈陽翻攝）



禍不單行，王男倒地掙扎24秒後，又有一輛自小客車行經路段，直接撞上王男，接著加速離開現場，留下倒地的傷者。沒想到，時間再過83秒，又有一輛白車行經該路段，撞上了王男，將王男捲入車底，等到被救出時，已經失去呼吸心跳，送醫後不治身亡。

據了解，遭撞身亡的王姓男子是名保全，當時騎車準備上班，疑似因為天雨路滑自摔，沒想到竟然發生如此恐怖的死亡車禍。王父接獲消息到案，查看事故發生的監視器畫面，疑似因為太過悲傷，全程不發一語。

警方掌握相關事證，聯繫56歲黃姓騎士、肇逃的55歲吳姓駕駛以及76歲賴姓女駕駛，初步確認3人沒有酒駕的狀況，訊後分別依照過失致死罪、公共危險罪等罪嫌，將3人送辦，詳情正在偵辦當中。

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