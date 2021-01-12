確診醫護足跡在桃園　鄭文燦：市府尾牙停辦...大型活動延過年後

▲鄭文燦12日表示，針對北部某醫院個案接觸者464人已進行一採，均為陰性，但市府決定停辦尾牙、大型活動延過年後。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對國內新增新冠肺炎疫情個案，桃園市長鄭文燦12日在市府召開記者會時表示，市府在中央流行疫情指揮中心指導下，目前對確診2醫護的相關接觸者採檢共464人，一採結果皆為陰性，已根據2醫護足跡，通知包括大江購物中心、星巴克國際店、振宇五金行國際店停業1天，並完成消毒作業，此外，市府與附屬機關、學校等尾牙一律停辦，近期大型活動也延期舉行，以降低群聚感染風險。

鄭文燦指出，市府匡列居家隔離共計有109名，其中39名為醫護，市府正進行第二輪疫調，針對確診個案詳細軌跡圖將與疫情指揮中心確認後，視狀況對外公布，不排除匡列更多相關接觸者；並呼籲民眾如近期曾造訪過大江等3場所，且出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀，可撥打衛生局防疫專線：0800-033355或疾病管制署防疫專線1922，市府將協助民眾轉介至指定醫療院所採檢。

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▲鄭文燦12日在市府召開記者會，衛生局長王文彥陪同說明。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦強調，市府協助醫療院所積極落實禁止探病防疫措施，包括陪病親友1人為限，11家急救責任醫院醫療物資盤點與調度防疫工作；針對疫情指揮中心實施秋冬防疫專案，市府與附屬機關、學校等尾牙一律停辦、大型活動將延期舉行，此外，民間單位也應遵守防疫規定，包含學校等八大場所必須戴上口罩、量測體溫、勤洗手等，市府並將提供寺廟或宮廟口罩，請信眾與廟方人員務必戴口罩。

衛生局長王文彥說，針對疫情指揮中心調查，案838屬院內感染、案839屬社區感染，院內感染目前全國僅此1例，醫院防疫應變計畫為第一級，應採取分艙分流機制，該醫院暫停收治住院患者、暫緩常規手術與門診手術，禁止探病、陪病親友僅限1人等防疫措施，市府並協助該院急診待床患者轉院。但截至目前為止，因院方落實分艙分流機制，所以門診照舊，請市民放心，衛生單位正在釐清個案足跡，對於個案可能去過的地點則從嚴擴大消毒。

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