　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

記者徐政璿／台北報導

為呼應「台語漢詩吟唱教學界」及「台語節目傳播界」傳承台語之需要，立法院長游錫堃今（11）日中午在秘書長林志嘉及秘書處長吳慧玲等人陪同下，於中興大樓宴請「台語漢詩教學老師」一行，游錫堃現場也吟唱兩首七言絕句，盼方言文話繼續傳承下去。

▲▼立法院長游錫堃今天中午宴請「台語漢詩教學老師」。（圖／立法院提供）

▲立法院長游錫堃今天中午宴請「台語漢詩教學老師」。（圖／立法院提供）

游錫堃表示，「母語斷，文化滅」，任何文化在地球上消失，都是人類共同的損失。遺憾的是1950年代，當國際開始意識到語言的價值，積極重視少數民族語言保存的時候，台灣反其道而行，長期實施「推行國語」政策，全力「禁說方言」，導致台語、客語、原住民語等本土語言大量流失，連源自東亞文明唐、宋珍貴的中古漢音的台語漢詩吟唱，也幾乎失傳！

游錫堃提到，「詩言志，歌詠言」，傳統詩詞向來具有吟詠的特色，在東亞文明中，無論詩經、樂府、唐詩、宋詞、元曲都與吟唱關係密切。台語是一個美麗而有深度、有歷史的語言，具豐富的「八音」，其中又有一般日常交談用的「白話音」，與讀書用的「文讀音」，不但富含古典詩詞的平仄韻律之美，比起儒家文化圈任何語言，保存更多的唐宋中古音元素，這是台灣獨特的漢文化底蘊，漢詩吟唱更是台灣傲視華文區、獨步全球的瑰寶。

游錫堃說，現在已經有很多人對台語前景感到悲觀，此由國中小學生身上可以約略知道，雖然近20多年來，國中小有本土語言課程，現在「國家語言發展法」也通過了，「台語電視台」也開台了，但是其前途仍然令大家憂心，所以他積極思考一個問題，就是除了學校教學、電視傳播外，如果從珍貴的「台語漢詩吟唱」教學著手，會不會也是另一個吸引學生學習台語的可行途徑。

對於「台語漢詩吟唱」教學，游錫堃說，它可以是文學欣賞，也是台語傳承，更可以是台灣史教學，讓學生從吟唱文學中了解到更多的台灣歷史；他希望藉著餐會，搭起教學界與傳播界交流的橋樑，希望能讓更多人尤其是年青人，親近學習台語漢詩，進而促進台語傳承！

致詞結束後，游錫堃現場吟唱兩首七言絕句，包含江蘇進士錢振鍠之〈弔簡大獅〉：「痛絕英雄瀝血時，海潮山湧泣蛟螭，他年國史傳忠義，莫忘台灣簡大獅。」及蔣渭水先生逝世時，其戰友張晴川所寫〈弔蔣渭水〉：「傷心身外一無餘，剩得蕭條數卷書，兒女遺孤猶在讀，親朋同志痛何如」。

ET快訊
網拍個資外洩　高風險賣場排名曝光
快訊／到關仔嶺溫泉區登山　1男突倒地送醫身亡
快訊／宜蘭火燒車　車內發現1人1犬2具焦屍
汪小菲為何要娶台北人？大S婆婆隔10年「鬆口真相」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

NHK曝新研究！日本製類風濕關節炎藥　竟可「降低新冠死亡率」

李彥秀批「豬肉儀表板失靈」：證明民進黨沒有管理能力

台東市區清晨拖板車載「國軍秘密武器」？老舊T-33教練機啦

蓬佩奧訪台共軍將飛臨台灣上空　國務院：會持續支持台灣

蛙蛙文創再爆吸金上億非法生產口罩　離職員工：放在醫療紙盒販賣

96公噸美豬來了！　「豬肉儀表板」掛0後緊急更新

住警器小兵立大功　林明溱動支1500萬採購至少5萬5千家庭受惠

蕭美琴立委敗選週年貼背影照　感慨「一樣需艱困蹽溪過嶺」

林鶴明：國民黨怕刺激對岸　以後美國現任官員訪台都拒見？

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

恐怖畫面曝！運將喊「A柱擋住我」　28歲台積電工程師聚餐遭撞亡

正妹「穿比基尼」衝合歡山！　-3°C雪地拍辣照：留給子孫看

2分鐘噴4800！換車道沒打方向燈連收4罰單　高雄女：根本檢舉魔鬼

恐怖左轉畫面曝光！運將驚喊「A柱擋住我」撞死28歲台積電工程師

李友廷首次合作熊仔非常滿意　急cue記者：幫我查一下他什麼星座

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

NHK曝新研究！日本製類風濕關節炎藥　竟可「降低新冠死亡率」

李彥秀批「豬肉儀表板失靈」：證明民進黨沒有管理能力

台東市區清晨拖板車載「國軍秘密武器」？老舊T-33教練機啦

蓬佩奧訪台共軍將飛臨台灣上空　國務院：會持續支持台灣

蛙蛙文創再爆吸金上億非法生產口罩　離職員工：放在醫療紙盒販賣

96公噸美豬來了！　「豬肉儀表板」掛0後緊急更新

住警器小兵立大功　林明溱動支1500萬採購至少5萬5千家庭受惠

蕭美琴立委敗選週年貼背影照　感慨「一樣需艱困蹽溪過嶺」

林鶴明：國民黨怕刺激對岸　以後美國現任官員訪台都拒見？

山水老師與阿丁鬧翻「遭起底」　2人從記者、股市老師崛起成名

國會暴動延燒　2022年PGA錦標賽決議不在川普球場辦

寒流冷爆猝死頻傳！　專家提「機車族保暖關鍵」：2部位包緊緊

朱立人至少3A實力　林子偉：對他打擊有信心

邪惡月見滷肉飯超誘人！旗山在地人大推薦美食　還有必點豬心冬粉

校長陳奇銘砍臺文館預算「一毛不剩」！張良澤曝校本部突襲強搬資料

爆開除「全部大學學歷員工」只徵研究生！《三十》江疏影高EQ回應了

葉總選前就打給王玉譜　做好功課準備改造

搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

NHK曝新研究！日本製類風濕關節炎藥　竟可「降低新冠死亡率」

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

政治熱門新聞

扁媽驚爆失智　阿扁：不識自己的兒子了

王浩宇改變藻礁、礦業法立場　她籲罷免環保跳跳虎

蘇貞昌宣布「高鐵延伸屏東」　打造科學園區

政院「豬肉儀表板」美豬掛0...緊急更新

親近高虹安人馬皆當選　蔡壁如這樣說

林飛帆不滿遭類比「美版太陽花」　孫大千批：為權力沉淪

新版護照「放大TAIWAN」今換發　男子凌晨3點排隊搶頭香

綠營狂咬費鴻泰反美　國民黨揪出是他在網路帶風向

新版護照「放大TAIWAN」今起換發　民眾搶先申辦

蕭美琴立委敗選週年貼背影照　感慨「一樣需艱困蹽溪過嶺」

陳柏惟「當選週年」搶換新版護照：彰顯國家主權讓世界看見台灣

江啟臣：蓬佩奧對美中台投了一記變化球

國民黨APP找附近反萊豬連署點！

黃子哲大酸林鶴明：「馬維拉」老招沒用了

更多熱門

相關新聞

游錫堃：台美「五法六保證」逐步深化

游錫堃：台美「五法六保證」逐步深化

美國總統川普即將在1月20日卸任，美國國務院美東時間周六（9日）宣布取消美台交往限制。對此，立法院長游錫堃表示，對於台美「五法六保證」逐步深化，表達欣慰並感謝，期待未來台美夥伴關係在「五法六保證」的法律架構下，能夠持續深化至正常化，到達建立台美正式外交關係。

游錫堃：陽管處保護遊客卻害水牛吃不飽、太寒冷

游錫堃：陽管處保護遊客卻害水牛吃不飽、太寒冷

民進黨提11日召開立院臨時會　3大預算案拚月底闖關

民進黨提11日召開立院臨時會　3大預算案拚月底闖關

游錫堃：國會遷建不一定要在我任內完成

游錫堃：國會遷建不一定要在我任內完成

游錫堃建議把水牛趕下陽明山避寒　想治本就找「良好生活環境」

游錫堃建議把水牛趕下陽明山避寒　想治本就找「良好生活環境」

關鍵字：

游錫堃台語漢詩吟唱

讀者迴響

熱門新聞

Joeman深夜「開藍寶堅尼吃鍋」全被拍！

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

丟丟妹叫賣海鮮　開藍寶堅尼錄影

泫雅脫了！　男友裸身下面一大包

冰棒鼠躺籠內安息　塞瓜子淚秒收

拿關東煮夾挑茶葉蛋　她曝1原因：整鍋報廢

17歲少女遭淫辱　竟是親媽恐怖設局

22歲男看一眼遭砍死託夢：好想見媽　母子17年後靈堂見

第3波寒流Online！藍紫5°C急凍3天

好市多又見特價夯品！「喪屍式搶購」人手一包

2021更慘？YouTuber預言：一半人會死

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

考全校第一被疑作弊　13歲妹輕生

寵妻警夫送小孩學跆拳道！老婆竟激戰24歲鮮肉教練

比基尼妹衝合歡山！雪地拍辣照嗨翻

更多

最夯影音

更多
D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合

D社爆「GOT7決定各走各的路」　2成員唯一條件和JYPE不合
五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

五月天合體茄子蛋「年輕的比較認識」　現場即興考..考不過《浪子回頭》直接下架！

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

ELLA開口問光良「你要插我哪裡」　他秀結實腹肌..她嚇到蹲地啊啊叫

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

胡宇威大腿肌全萎縮嘆「我好可憐啊！」　家人得知消息死不信：麥假

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

美政府宣布取消「對台外交限制」　國務卿：不應被自我審查給束縛

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面