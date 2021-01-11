搶救台語　游錫堃現場「吟詩」：盼搭起傳承的橋樑

記者徐政璿／台北報導

為呼應「台語漢詩吟唱教學界」及「台語節目傳播界」傳承台語之需要，立法院長游錫堃今（11）日中午在秘書長林志嘉及秘書處長吳慧玲等人陪同下，於中興大樓宴請「台語漢詩教學老師」一行，游錫堃現場也吟唱兩首七言絕句，盼方言文話繼續傳承下去。

▲立法院長游錫堃今天中午宴請「台語漢詩教學老師」。（圖／立法院提供）

游錫堃表示，「母語斷，文化滅」，任何文化在地球上消失，都是人類共同的損失。遺憾的是1950年代，當國際開始意識到語言的價值，積極重視少數民族語言保存的時候，台灣反其道而行，長期實施「推行國語」政策，全力「禁說方言」，導致台語、客語、原住民語等本土語言大量流失，連源自東亞文明唐、宋珍貴的中古漢音的台語漢詩吟唱，也幾乎失傳！

游錫堃提到，「詩言志，歌詠言」，傳統詩詞向來具有吟詠的特色，在東亞文明中，無論詩經、樂府、唐詩、宋詞、元曲都與吟唱關係密切。台語是一個美麗而有深度、有歷史的語言，具豐富的「八音」，其中又有一般日常交談用的「白話音」，與讀書用的「文讀音」，不但富含古典詩詞的平仄韻律之美，比起儒家文化圈任何語言，保存更多的唐宋中古音元素，這是台灣獨特的漢文化底蘊，漢詩吟唱更是台灣傲視華文區、獨步全球的瑰寶。

游錫堃說，現在已經有很多人對台語前景感到悲觀，此由國中小學生身上可以約略知道，雖然近20多年來，國中小有本土語言課程，現在「國家語言發展法」也通過了，「台語電視台」也開台了，但是其前途仍然令大家憂心，所以他積極思考一個問題，就是除了學校教學、電視傳播外，如果從珍貴的「台語漢詩吟唱」教學著手，會不會也是另一個吸引學生學習台語的可行途徑。

對於「台語漢詩吟唱」教學，游錫堃說，它可以是文學欣賞，也是台語傳承，更可以是台灣史教學，讓學生從吟唱文學中了解到更多的台灣歷史；他希望藉著餐會，搭起教學界與傳播界交流的橋樑，希望能讓更多人尤其是年青人，親近學習台語漢詩，進而促進台語傳承！

致詞結束後，游錫堃現場吟唱兩首七言絕句，包含江蘇進士錢振鍠之〈弔簡大獅〉：「痛絕英雄瀝血時，海潮山湧泣蛟螭，他年國史傳忠義，莫忘台灣簡大獅。」及蔣渭水先生逝世時，其戰友張晴川所寫〈弔蔣渭水〉：「傷心身外一無餘，剩得蕭條數卷書，兒女遺孤猶在讀，親朋同志痛何如」。