年節送禮好選擇！張麗善、游錫堃推廣雲林茂谷柑　助果農過好年

▲雲林縣長張麗善、立法院長游錫堃出席「柑謝有你 雲林縣茂谷柑推廣記者會」。（圖／游錫堃辦公室提供，下同）

記者楊蕓／台北報導

每年農曆春節前後正是茂谷柑產季，國民黨立委林文瑞與雲林縣政府12日在立法院舉辦「柑謝有你 雲林縣茂谷柑推廣記者會」，立法院長游錫堃、雲林縣長張麗善都親自出席，共同為雲林茂谷柑行銷宣傳。

林文瑞12日舉辦「柑謝有你 雲林縣茂谷柑推廣記者會」，包括雲林縣長張麗善、立法院長游錫堃，以及國民黨立委李德維、林奕華、賴士葆、吳怡玎、曾銘宗、葉毓蘭、鄭麗文等人出席共襄盛舉。

張麗善表示，雲林縣是茂谷柑主要產地之一，種植面積約410公頃，主要產地在斗六、古坑及斗南，茂谷柑是柑橘類頂級品，果肉香軟有彈性、汁多味甘甜，富含豐富的膳食纖維、維生素C、類黃酮、有機酸及礦物質等營養成分，多吃能幫助消化、具有多重保健功效，包括皮膚美白、降膽固醇、去除毒素等。

張麗善表示，為了照顧農民，雲林縣政府持續關切農民產銷狀況，除幫助果農提升栽培管理技術，也致力拓展茂谷柑銷售通路，提高附加價值，而茂谷柑是春節應景的農產品，希望民眾踴躍支持、購買，增加果農收益。

游錫堃致詞時表示，新冠肺炎疫情之際能夠辦這樣的推廣記者會，是因為全民防疫的成果，這是台灣的驕傲，雲林茂谷柑除了甜份高外，富含維他命C，營養價值非常高，是過年送禮很好的選擇，自己食用也能補充所需的營養，是很好的水果。他也特別呼籲全國民眾，防疫之外也一起幫助雲林茂谷柑的農民過好年。

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