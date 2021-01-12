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追雪注意！台7甲線南山段道路突坍方　緊急交管預計傍晚雙線通行

▲▼台7甲線南山段道路12日近中午突坍方，三星警緊急交管預計傍晚雙線通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲台7甲線南山段道路突坍方　三星警緊急交管預計傍晚雙線通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

台7甲線28.3公里處（南山段），12日近11時許，上邊坡土石突坍方，阻斷一車道，當時從思源啞口巡邏下山的行經坍方處附近時，接獲民眾通報，因情況危急，游員即刻在現場擺放爆閃燈警示，並進行交管。另，公路總局預計在傍晚搶通恢復雙線通行。

▲▼台7甲線南山段道路12日近中午突坍方，三星警緊急交管預計傍晚雙線通行。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

三星分局三星派出所支援南山所警員游建鴻12日擔服雪地機動交管勤務，勤務期間巡經大同鄉南山村台7甲線28.3公里處，接獲民眾通報有落石坍方阻礙通行，因情況危急，游員獲報即刻協助處理。經瞭解後發現，因近日冷氣團挾帶豪雨，沖刷山壁，造成土壤鬆動，引起山壁落石崩塌，阻斷車道，現場落石仍不斷滑落。

游員深怕民眾為閃避落石不及而引發交通事故，為確保民眾行車安全，避免行經該路段時發生危險，立即於現場擺放爆閃燈警示，並同步連繫公路總局養護工程處獨立山工務段前往現場處理並管制，當下協助疏通單一車道供用路人通行，由於該路段為宜蘭縣大同鄉四季、南山地區及台中市和平區通往宜蘭市區、北北基地區最重要聯外道路，並協請警廣轉播該處之交通狀況，該路段預計於12日傍晚恢復雙線通車。

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