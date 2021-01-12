照顧新冠病患醫師染疫　張上淳：插管另由麻醉醫執行「環節調查中」

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內出現2例本土病例，為北部某醫院醫師以及其護理師女友，起因於醫師曾經為重症病患插管並出現不適，進一步採檢確診。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，該名醫師協助照顧加護病房隔離重症病人，且多次進出，不是僅有1次插管接觸，但目前還無法確認哪一環節出問題。

根據指揮中心資料，案838為北部某醫院醫師，曾照顧COVID-19確診個案，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，1月10日就醫採檢，11日檢出陽性，於今日確診。案839為案838同住接觸者，亦為上述醫院之護理師，但未接觸或照顧COVID-19確診個案，1月9日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，11日進行接觸者採檢並檢出陽性，於今日確診。

張上淳表示，該名醫師協助照顧加護病房隔離重症病人，且多次進出，不是僅有1次插管接觸，但目前還無法確認哪一環節出問題。

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張上淳也補充，該醫院插管時有麻醉專科醫師執行，醫師僅在旁邊幫忙協助，且有全套防護裝備下進行，並不擔心是他在執行插管動作當中的問題，基本上只要做的動作正確都沒有問題。

指揮中心先前公布國內目前重症使用呼吸器個案為感染英國變種病毒的案799英籍老翁，張上淳表示，與英國變種病毒無關連。

陳時中補充，個案病情並非一成不變，有時好轉有時變壞，醫院需保持高度警戒，有高度醫療量能為因應疫情變化做最好準備。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

