想從安卓跳到蘋果！她點「1問題」猶豫了　網爆共鳴：超難用

▲iPhone 12。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

iPhone的螢幕設計越來越簡單，從原本的Home鍵按鈕，到現在只有上面一條短短的瀏海，一名使用安著手機的女網友想加入蘋果家族，最近考慮購買i12，但想到現在出門在外都戴著口罩，如果用Face ID很不方便，用指紋辨識相對方便許多，想知道蘋果用戶是怎樣習慣Face ID的。

該名女網友在PTT版上發文，本來是安卓的用戶，最近打算轉陣營跳到蘋果，但是i12沒有指紋辨識，只有Face ID讓她感到很猶豫，「我都已經要下單了才想到這個問題」。她指出，現在疫情期間，每天都要戴著口罩根本沒辦法人臉辨識，還要輸入密碼才能解鎖，「指紋辨識超級方便，為什麼要拔掉這個功能呢！」

之前蘋果還沒推出Face ID時，都是用指紋辨識，她因此好奇，「大家是怎麼從以前有指紋辨識的iPhone，習慣現在的iPhone呢？沒有指紋辨識的iPhone真的好用嗎？」

▲不少網友都喜歡指紋辨識的功能。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出後，有網友也認為人臉辨識很麻煩，「難用到爆，apple pay一定要失敗兩次後才可以輸密碼」、「我指紋換12pro，失敗機率很高，還是喜歡指紋」、「指紋好用多了，但沒得選啊新手機就沒這功能」、「疫情這段時間我從ios跳到android ，我太常用行動支付和網銀」。

但也有網友指出，「我的已經被訓練到戴著口罩也秒過FaceID」、「不然妳可以去買指紋辨識的舊機」、「看你信仰夠不夠」、「Face ID的想法其實很好，是因為遇到疫情才變得不便，所以這其實並不是個問題」、「臉辨識好用太多，指紋辨識常常感應不到，尤其當手有一點油水時就無法用」。

其中有網友表示，「從iPhone X以來就沒有指紋辨識，每年也是很多人買阿，你的問題不會只有是你的問題，結果就是還是很多人用，戴口罩只要蓋高於人中長度的一半就會無法辨識，要打密碼；指紋辨識那個區域也是會沾指紋會髒，成功率沒有比較高」。