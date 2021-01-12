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15年後再碰面　當年的命案女共犯辜負「附身女警」...當場道歉

▲甫調任市警五分局的偵查佐張惠文，在15年偵辦七股老婦命案有被死者附身的經歷，讓陳姓女子承認其男友行兇犯案而破案。（圖／記者林悅翻攝）

▲女偵查佐張惠文15年偵辦七股老婦命案曾「被死者附身」，陳女當時見狀嚇得承認男友行兇。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

15年前台南七股發生一件兇殺案，毒鴛鴦張男與陳女逃亡時因偷錢被發現，張男竟持菜刀砍雜貨店老闆娘20多刀奪命，當時女偵查佐張惠文在訊問陳女時，疑被死者附身，讓矢口否認涉案的陳女認罪破案，事隔15年後陳女再度涉毒被搜索，並認出當年力勸她向善的張惠文，辜負期待的陳女向張員致歉，表示讓張員失望了。

15年前毒鴛鴦張宗賢與陳郁筑逃亡時，前往台南市七股70多歲的雜貨店吳姓老闆娘處購物，陳女趁吳婦在廚房時，跑到櫃台意圖偷抽屜的錢，不料被吳婦轉身發現，大聲吆喝妳在幹什麼！張男上前持吳婦的菜刀刺殺吳婦20多刀奪命，2人隨即帶兇刀逃離現場，前往親友處投靠。

但涉案陳女，一直感覺到被害人吳婦的冤魂跟著她，疑忍不住良心譴責壓力下，向親友提及此事，親友半信半疑向警方求證，警方循線將張、陳2人查獲，時任佳里分局偵查佐的張惠文在偵訊陳女時，陳女矢口否認，張員想到陳女向親友說看見死者冤魂跟著她一事，想要藉此突破陳女心防。

當張員正在以此偵訊陳女時，突然感到有外力意圖侵入身體強行控制她，接下來她就失去意識，等她醒來，同事說她可能被附身，當時一直哭，以老婆婆的聲音說死得好冤枉，為什麼不承認…云云，陳女嚇得臉色蒼白，坦承男友犯案，並起獲作案兇刀。

之後，陳女與張員等人去命案現場勘查，陳女突然覺得有點毛骨悚然，就問張員說：「姐姐是不是感覺到什麼？」張員回應「有」，陳女即說「阿婆」在門口向你致謝。陳女被移送時，張員力勸陳女改過向善。

後來張員調台南市警三分局時查緝一起毒品案，查出陳姓女子疑涉案，前往搜索時，陳女認出張員就是15年前佳里分局的女刑警，陳女出言詢問，張員也承認，但令人感慨的是，2人事隔15年再見，卻是在如此情境下相逢，陳女主動向張員「致歉」，形同表示讓張員失望了，張員心中也感慨萬千。

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