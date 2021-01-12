跑17店只搶到2暖暖包　他跪求國家隊！網曝「熱區」：一堆沒人買

▲原PO買不到暖暖包！（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

這波寒流還沒結束，氣象局指出，最低溫落在今（12日）晚至明（13日）清晨！一名男網友發抖直呼，「真心跪求暖暖包國家隊」，原來昨日他跑遍17家藥妝店，卻只搶到2包暖暖包，「是有沒有這麼難買啊？」文章貼出後，不少網友卻反批，「一直說就造成大家恐慌」，直言多處賣場還一堆暖暖包可買。

一名男網友在臉書《爆怨公社》崩潰哀號，就怕家裡長輩凍壞了，於是昨日出門買暖暖包，怎料跑了「7家藥妝店，10家藥局」，只買到2包，如今不少店家門口都貼著「售完標示」，讓原PO崩潰大喊，「是有沒有這麼難買啊？」

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缺暖暖包的情景，彷彿是去年的「口罩之亂」再度上演，原PO只好許下願望，「真心跪求暖暖包國家隊QQ！」不僅如此，連暖爐暖氣也被一掃而空，原PO表示，「我剛剛跑了2家小北都沒了，小北連暖氣都賣光，台中哭了...」

文章曝光後，讓一票網友也相當恐慌，「昨天我在台南也是遇到一樣的事」、「昨天也是問了20、30家才買到，有店員說目前上架補貨的都是存貨，其他的貨源都卡在缺貨櫃，進不來」、「昨晚跑了4家藥房也沒買到呀」、「根據中盤廠商說法，上游的貨物卡在海關」、「高雄也難買，要給小孩用的」、「還好我去年囤了好幾包」、「現在連暖暖包跟之前口罩一樣都要都搶著囤貨，囤貨的人到底在想什麼」。

▲網友激推，保暖袋超萬用！（圖／翻攝爆怨公社）



不過有網友表示，多處大賣場仍買得到暖暖包，「好市多很多耶」、「大潤發賣場一堆貨啊，別搞啥飢餓行銷」、「娃娃機啊」、「蝦皮搜尋一大堆啊」、「昨天在家樂福跟全聯都有看到暖暖包啊」、「全國電子也有賣」、「我今天傍晚去7-11看到櫃檯邊還有啊」。

另有網友分享保暖小撇步，「我都用保暖袋欸，只要有熱水到哪都能保暖了，夏天還可保冰」、「建議買些緊身衣褲和穿襪子，相較多一層皮膚隔絕冷氣這很有幫助，不要寬鬆的，要貼身緊身的」、「可以改買懷爐」、「我有買暖手器，個人覺得比暖暖包好用」。

▼網友分享情報，中和好市多還超多庫存！（圖／翻攝爆怨公社）

