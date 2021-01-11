埃及女童Ct值33降到20「病毒量增加」　莊人祥：剛感染不久！

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增6例境外移入，其中有一起是埃及入境家庭群聚，群聚首例發病的指標個案是案825未滿10歲女童，今確定媽媽、哥哥和姊姊確診。發言人莊人祥表示，該女童Ct值原本是33，1/8檢驗時將到20，顯示是剛被感染，研判一家人是在埃及感染，但感染時間不久。

案825為埃及籍未滿10歲女童，因家人在台工作，經常往返埃及與台灣兩地，前次自台灣出境時間為去年10月；個案無症狀，今年1月5日與其他3名家人一同來台，因個案較為年幼，無法於埃及當地進行檢驗，因此入境時於機場自費採檢後確診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

案830、案831、案832分別為埃及籍10多歲男性、10多歲女性及30多歲女性，皆為案825的親屬，來台時均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，因案825確診，列為居家隔離對象，且皆於1月7日出現頭暈、流鼻水、喉嚨痛等症狀，經衛生局安排採檢，於今日確診，為一起境外移入家庭群聚。

針對女童Ct值的問題，莊人祥表示，指標個案案825一開始的檢驗Ct值是33，再次檢驗是20，的確差異很大，不過感染初期本來Ct值就可能偏高，然後再降下來，另外3位感染者的Ct值分別為16、18、24，都是屬於病毒量較高，因此研判是在埃及剛感染不久。