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快訊／境外+6！　埃及境外移入案825「4人家庭群聚」

▲▼今(12/3)新增1例境外移入，中央流行疫情指揮中心召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明最新疫情進度。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今公布新增6例境外移入，分別自埃及（案830、案831、案832）、菲律賓（案833）、印尼（案834）及美國（案835）入境。其中案830、案831、案832都是案825的親屬，屬於境外移入家庭群聚，而案825的10多歲男性Ct值也從33變成20，顯示才剛剛發病。

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指揮中心表示，案830、案831、案832分別為埃及籍10多歲男性、10多歲女性及30多歲女性，皆為案825之親屬，同於1月5日來臺，均持有搭機前3日內檢驗陰性報告，因案825確診，列為居家隔離對象，且皆於1月7日出現頭暈、流鼻水、喉嚨痛等症狀，經衛生局安排採檢，於今日確診，為一起境外移入家庭群聚。

有關此群聚案，衛生單位已匡列接觸者共27人，其中3人陽性（案830、831、832），前後2排旅客共9人，列居家隔離，機組員共15人，均著適當防護，列自主健康管理。

案833為菲律賓籍40多歲女性移工，於去年12月20日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所進行檢疫，迄今無症狀；今年1月2日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；後至公司安排單人宿舍進行自主健康管理，1月8日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者共3人，均列為自主健康管理。

案834為印尼籍20多歲男性漁工，於去年12月25日來臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫，迄今無症狀；於今年1月7日接受檢疫期滿前採檢，結果為陰性；1月9日由仲介安排自費採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者共4人，均列為自主健康管理。

案835為本國籍30多歲男性，去年11月下旬赴美探親，今年1月3日返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告；1月4日出現短暫發燒、8日出現嗅、味覺異常，由衛生局安排就醫採檢，於今日確診。衛生單位已匡列個案接觸者共18人，前後2排旅客共5人列居家隔離，其餘為機組員及防疫車輛司機共13人，因均著適當防護，列自主健康管理。

指揮中心統計，截至目前國內累計132,023例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含130,016例排除)，其中834例確診，分別為739例境外移入，56例本⼟病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、726人解除隔離、101人住院隔離中。

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