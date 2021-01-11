只聽過一聲「媽媽」！她離婚逃命17年　見22歲兒慘死躺棺材痛哭

▲22歲的李祐瑜無辜被砍死，黃女看到新聞報導不知死者是17年未見的親生兒，當下曾惋惜地說，死者好年輕。（圖／CTWANT提供）

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命運作弄人！和撞球教練丈夫黃敬晉一起經營撞球館的婦人黃鈺真，因前段婚姻前夫吸毒家暴打傷她，被迫離婚逃命，連返家收東西都被拒於門外，卻被冠上「拋家棄子」的惡母形象，無法探視2子；離婚4年後，黃女在父親靈堂上見到前夫帶次子前來上香，聽到次子靦腆輕喚一聲「媽媽」，沒想到，卻是唯一一次也是最後一次聽到次子叫她。

48歲的黃女，24年前的在第一段的婚姻中嫁給初戀的同校同學的李姓男子（49歲），婚前曾當過家具送貨員和裝潢工的李男，在長子出生後，即失業賦閒在家，在貿易公司當會計的黃女一肩挑起經濟重擔，次子出生後，李男情緒異常失控，夫妻倆常爆發口角，原來是染上吸毒惡習，還多次施暴打傷黃女，和娘家人討論後，黃女決定離婚自保。

▲黃女前夫告知死去的兒子託夢「想見媽媽」，為完成兒子遺願，才通知黃女見兒子最後一面。（圖／CTWANT提供）

黃女當年因遭前夫家暴離婚，被迫離開2名幼子，離婚後想回婆家收東西，卻遭前婆婆冷嘲熱諷，拒於門外，因大門都踏不進，無法和兒子話離別，從此在孩子心中留下「拋家棄子」的惡母印象。

3年後，黃女再婚嫁給撞球教練黃敬晉；隔年，黃女父親過世，前夫帶著4歲次子李祐瑜前來靈堂上香，當時對生母毫無印象的李佑瑜還靦腆地躲在父親背後，輕喚了一聲「媽媽」，讓黃女感動地伸手摸了摸孩子的頭，沒想到，這句「媽媽」卻是她這輩子唯一一次也是最後一次聽到次子呼喚。

17年後，母子總算再相見，但地點卻是靈堂，因為李佑瑜去年10月無辜遭人砍死街頭，黃女在靈堂見到躺在棺木裡帥氣兒子的臉龐，忍不住痛哭，因為再也聽不到次子叫她「媽媽」。

▲黃女遭前夫家暴離婚後，再婚嫁給撞球教練黃敬晉，婚姻幸福美滿。（圖／CTWANT提供）

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