高雄22歲男身中10刀亡　家屬控：上午阻強制送醫，下午就發病砍人

▲22歲的李祐瑜無辜當街遭陳男砍殺致死，因17年未見生母，託夢給親人「好想見媽媽」。（圖／CTWANT提供）

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高雄市1名患有「妄想型思覺失調症」的陳姓男子，去年10月29日當街持雙刀砍死年僅22歲的李佑瑜，李佑瑜母親黃鈺真指控，當天上午陳男曾和鄰居吵架，但救護車到了，陳母卻迴護兒子，導致陳男未送醫，下午就砍死了她的兒子，黃女認為衛生單位應該妥善管理有精神疾病的人，不應讓他們趴趴走，成不定時炸彈，否則讓受害家屬情何以堪！

本刊走訪前鎮區鎮東一街的案發現場，鄰居指著柏油路面仍可見已呈黑色的血跡，直說「被砍死的人（李祐瑜）就倒在那裡！」鄰居表示，陳男在高中時曾發生溺水，被救回後，精神狀況不穩，常見救護車載他就醫，陳男平常幫母親賣椰子水，砍人刀子可能就是劈耶子刀。

▲持雙刀砍死李男的陳姓兇嫌，案發後坐在警局低頭不語。（圖／CTWANT提供）

有鄰居透露，案發當天上午陳男曾和鄰居吵過架，有救護車到巷口，但陳男後來卻沒去醫院，沒想到，下午就砍死人，「那個年輕人（李祐瑜）不幸丟了一條命，很不值得」！

由於檢察官認定行兇的陳嫌在行為當下有識別能力，因此依《殺人罪》將陳嫌起訴；痛失愛子的黃女指控，陳嫌家屬有責，且死了一條人命卻連一句「對不起」都沒有，要求賠償也變成奢望，她也不免質疑衛生單位讓精神疾病的人趴趴走，成不定時炸彈，誰都有可能遇害，衛生單位應妥善管理這類問題。

▲22歲的李祐瑜去年10月29日在街頭和患有思覺失調症的陳嫌相遇對看後，陳嫌竟返家持雙刀砍殺李男10刀致死。（圖／CTWANT提供）

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