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看一眼遭砍10刀亡！22歲男託夢：好想見媽媽　母子17年後靈堂相見

22歲的男子李祐瑜去年10月29日在街頭和患有思覺失調症的陳嫌相遇對看後，雙方起口角衝突，陳嫌竟返家持雙刀砍殺李男10刀致死。（圖／本刊繪圖組）

▲22歲的男子李祐瑜去年10月29日在街頭和患有思覺失調症的陳嫌相遇對看後，雙方起口角衝突，陳嫌竟返家持雙刀砍殺李男10刀致死。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

高雄市1名22歲男子李祐瑜，去年10月29在前鎮區一處巷口巧遇患有思覺失調症的陳姓男子，雙方對到眼後，起口角肢體衝突，陳男返家拿劈椰子雙刀砍死李男；由於李男生母，17年前因遭前夫家暴被迫離婚，母子倆僅在外公喪禮見過一面，李男無辜遭殺死後，託夢給親友「好想見媽媽」，讓母子倆17年後只能在靈堂相見，這段陰陽母子緣令親友不勝唏噓！

男子李祐瑜遭患有思覺失調症的陳嫌以劈椰刀狠砍頸動脈，頭、胸及手腳也被砍十刀，最終失血過多死亡。（圖／本刊繪圖組）

▲男子李祐瑜遭患有思覺失調症的陳嫌以劈椰刀狠砍頸動脈，頭、胸及手腳也被砍十刀，最終失血過多死亡。（圖／CTWANT提供）

本刊調查，這段「陰陽母子緣」的淒涼故事，發生在婦人黃鈺真（48歲）身上，17年前，黃女因遭失業的李姓前夫（49歲）吸毒家暴打傷，黃女被迫丟下當時年僅2歲的長子和襁褓中的幼子，離婚保命；婆家冷嘲熱諷，讓欲返家的黃女返家收東西也被拒於門外，還被冠上「拋家棄子」的壞女人形象。

3年後，黃女認識曾連獲「高雄市體育有功人員獎」的撞球教練黃敬晉（48歲），相戀後結婚，隔年黃女父親過世，僅在靈堂上匆匆見過次子一面，母子一別17年，由於和第二任丈夫生有1子，讓黃女不時想起和前夫所生的2子，曾試圖在臉書搜尋兒子蹤影，但無所獲，只能將思子念頭深埋心中。

2年前黃女和丈夫曾搬至前鎮居住，當時前夫因吸毒遭通緝，長子也染毒入獄，原本在北部工作的次子李祐瑜心疼阿嬤無人照料，搬回高雄，但命運作弄人，即使母子倆住處僅相隔騎車5分鐘的距離，但母子倆彼此就像電影「向左走向右走」一般，從未相會。

17年後，次子李祐瑜不幸無辜遭陳嫌砍死，意外揭發黃女不為人知的前段婚姻悲慘遭遇，卻也讓黃女無從再給次子李祐瑜應有的母愛，如今母子陰陽兩隔，讓黃女只能透過兒子照片撫慰心靈。

22歲的李祐瑜無辜當街遭陳男砍殺致死，因17年未見生母，託夢給親人「好想見媽媽」。（圖／黃女提供）

▲22歲的李祐瑜無辜當街遭陳男砍殺致死，因17年未見生母，託夢給親人「好想見媽媽」。（圖／CTWANT提供）

檢察官認為殺人兇嫌陳嫌雖患有妄想型思覺失調症，但仍幫忙家人賣水果，案發時並非拿隨身物殺人，而是返家拿刀殺人，事發後更換衣物並藏匿刀子，警方偵訊時，以點頭和搖頭回應，足見陳男行為當下有識別能力，去年12月11日依《殺人罪》將陳嫌起訴後移審法院，陳嫌仍續押。

黃女眼見失去愛孫的阿嬤深陷「白髮人送黑髮人」的悲痛，決定為了死去的兒子修補和前婆婆關係，不時探望獨居前婆婆，婆婆也告訴黃女「他（李祐瑜）好像每天都在我房裡走來走去，來看我」，讓黃女相當難過。

黃女和丈夫決定未來將協助幫阿嬤打官司，希望賠償金能幫阿嬤度過生活難關，以撫慰孝順阿嬤的兒子在天之靈

李祐瑜的生母黃女早年因家暴離婚離家，沒想到17年未見的親生兒竟成刀下亡魂，越想越心痛。（圖／宋岱融攝）

▲李祐瑜的生母黃女早年因家暴離婚離家，沒想到17年未見的親生兒竟成刀下亡魂，越想越心痛。（圖／CTWANT提供）

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