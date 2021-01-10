北都LINK TV上市！120M寬頻+有線電視AIO699元猛挖中華電信牆角



▲台北北都數位有線電視旗下寬頻服務TAIPEINET推出4K機上盒LINK TV全新方案，最低月費699元120M寬頻上網+有線電視全包，強挖中華電信上網訂戶。（圖／北都提供）



記者陳世昌／台北報導

號稱全網光纖服務的台北市北都數位有線電視旗下的TAIPEINET宣布自2021年1月起推出120M寬頻上網，指定區域最低只要699元的超低月租費門檻，即可免費使用全新4K機上盒產品「LINK TV」服務，再送LINE TV專屬會員一年。中華電信類似服務起跳價至少1005元，北都all in one 699元猛挖其牆角。





▲中華電信寬頻上網+MOD套餐202101-20210402，下載網速100M最便宜套餐1005元。（圖／翻攝中華電信網站）



北都表示，正式釋出首波優惠是與知名OTT影音串流平台「LINE TV」的包套方案，民眾只要申辦此方案可使用LINK TV 4K機上盒所有的功能，還可享有LINE TV專屬會員一年，且活動期間內完裝成功，可另抽PS5等大獎。

「LINK TV」4K安卓機上盒整合數位有線電視頻道和多家串流影音平台，提供選擇更多的影音觀賞方式，民眾可以到「LINK TV」裡面的Google Play商店下載OTT、音樂、遊戲、生活…等各種類型APP應用程式，也可以直接在上面觀賞喜愛的Youtube頻道。此外「LINK TV」有內建智慧語音聲控搜尋及Chromecast串流投影功能，民眾可以將畫面較小的手機直接投影到大螢幕電視。

為了感謝老客戶的一路支持，北都TAIPEINET表示，特別針對老客戶推出無痛升級的方案，凡原為同時申裝有線電視加寬頻上網120M以上同裝服務的老客戶，只要原方案符合資格皆可舊機升級月租免加價，將家中的傳統機上盒換成全新的4K安卓機上盒「LINK TV」，且同樣可享有OTT影音平台「LINE TV年卡會員」的服務。