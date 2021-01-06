台哥大AMAZING A32手機藏木馬　出廠就中毒！年長者成詐騙人頭

▲刑事局打詐中心副主任張文源說明台哥大惡意手機調查細節。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

去年7月2位民眾報案因涉及遊戲點數詐騙接獲警方通知到案說明，但警方調查發現兩人都是50～70幾歲的長者，所以發生有點異常，開始調閱關聯背景資料分析，刑事局透過大數據發現，到2020年8月間蒐集48個詐騙案件，發現裡面共通的特性，都是台灣大哥大引進的同一廠牌的AMAZING A32手機。

刑事局偵七大隊兼打詐中心副大隊長張文源表示：9月間便將兩支涉案的手機送交刑事局科技研發科進行數位鑑識分析，確定手機在出廠就被植入惡意木馬程式，刑事局便依相關規定通報NCC並報請檢察官指揮偵辦，

據瞭解，該款手機就是俗稱「老人機」的0元手機，功能較為陽春，警方數位鑑識後發現，該牌手機出場設計把惡意木馬程式嵌入在手機螢幕的硬體驅動程式碼中，這種把惡意程式設計到硬體內，使用者根本無法透過刪除惡意APP刪除，該惡意軟體會把手機使用者的個資、通訊錄、帳號密碼，信用卡資料回傳到大陸詐騙集團內，遭歹徒竊取個資使用。

警方建議消費者可參考NCC發布資訊，遭植入惡意程式的都是台灣大哥大引進的AMAZING A32手機，警方呼籲若有購買此款手機民眾可洽電信業者進行韌體升級。

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