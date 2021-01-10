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台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

▲▼台灣,美國。（圖／路透）

▲此次聲明反映美台在區域與全球議題更為緊密合作關係。（圖／路透）

文／中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國國務院今天宣布取消美台交往限制，熟悉美台關係的外交人士表示，這反映台美關係在全球議題上更為緊密的合作關係。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天發布聲明，取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。聲明表示，對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則，行政機構現在都可視為無效。

聲明指出，所有外交事務手冊中，除了美國在台協會（AIT）外，其他機構與台灣行政部門往來的部分應將視同無效。根據台灣關係法，美國行政部門與台灣的關係應交由美國在台協會全權處理。

蓬佩奧透過聲明表示，美國政府在全球各地維持非官方夥伴關係，台灣也不例外。美台這兩個民主政體共享個人自由、法治與尊重人類尊嚴的價值觀。今天的聲明確認美台關係，不需要也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。

對此，熟悉美台關係的外交人士表示，美國政府在1994、2001、2006與2015年前後都曾對美台關係往來準則做出些微調整，這次美國國務院的宣布是美國總統川普上任以來首度，也是近年來最大範圍的調整。

這位外交人士表示，川普政府一直對美台關係往來高度關切，美國兩黨也對台美往來高度支持，在國會跨黨派力挺下通過台灣旅行法，鼓勵美台高階官員互訪後，美國國務院也有調整對台往來準則的意願。今天的宣布是美國國務院對美台關係做出調整，也是反映美台在區域與全球議題更為緊密合作關係的往來現況。

對於美國國務院宣布解除台美交往限制，駐美代表處發出聲明表示，這項宣布充分反映台美關係的強勁與深度，台灣政府誠摯表示歡迎。除了向國務院表達感謝，駐美代表處也感謝長期關心台美關係的美國國會兩黨議員，像是透過「台灣保證法」鼓勵行政部門放寬對台交往限制等方式促進台美關係，也期待台美夥伴關係在可見的未來，持續強化與成長。

►蓬佩奧取消美台交流限制「鐵定激怒」北京　外媒：象徵意義居多
►美中緊張！國務卿宣布：移除所有美國與台灣官方接觸的限制
►美聯合國使團：大使克拉夫特13日訪台！　將會晤高階官員

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