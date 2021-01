台美關係更緊密！蓬佩奧取消交流限制　知情人士曝：反映合作現況

▲此次聲明反映美台在區域與全球議題更為緊密合作關係。(圖/路透)



文/中央社記者江今葉華盛頓9日專電

美國國務院今天宣布取消美台交往限制,熟悉美台關係的外交人士表示,這反映台美關係在全球議題上更為緊密的合作關係。

美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)今天發布聲明,取消所有美國政府對台政策自我施加的限制。聲明表示,對於美國國務院先前以國務卿名義授權發布的所有關於台灣的聯繫準則,行政機構現在都可視為無效。

聲明指出,所有外交事務手冊中,除了美國在台協會(AIT)外,其他機構與台灣行政部門往來的部分應將視同無效。根據台灣關係法,美國行政部門與台灣的關係應交由美國在台協會全權處理。

蓬佩奧透過聲明表示,美國政府在全球各地維持非官方夥伴關係,台灣也不例外。美台這兩個民主政體共享個人自由、法治與尊重人類尊嚴的價值觀。今天的聲明確認美台關係,不需要也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。

Today, I am lifting all self-imposed restrictions on executive branch agencies’ interactions with their counterparts from Taiwan. This action will benefit both of our great democracies. https://t.co/JmxE5jsZYf