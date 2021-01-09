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辣妹「低溫趴跪謝客」　駕駛哥慌問怎停車！老司機眼尖曝：不意外

▲▼誰的妞？來招領回去好嗎？ 這樣車子要怎麼進去停車啊？（圖／翻攝爆怨公社）

▲辣妹趴地，擋住入口，原PO不敢入場！（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

「誰的妞，來招領回去好嗎？」一名男駕駛驚呼，日前要開進停車場時，愣見一名身材姣好的辣妹跪在入口，讓原PO頓時不知所措。照片曝光後，不少老司機質疑不單純，就怕有仙人跳疑慮，「旁邊躲著多名壯漢喔」；不過礙於天氣冷爆，熱心網友建議先報警，就怕辣妹失溫恐喪命。

一名男網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，昨（8）日深夜11時許，要準備將愛車停在收費停車場，怎料，右側安全桿一方，出現一名趴跪的辣妹，讓原PO根本無法駛入，「麻煩一下誰的妞，來招領回去好嗎？這樣車子要怎麼進去停車啊？」

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照片可見，當時氣溫僅個位數，光隔著螢幕就讓人覺得冷，然而長髮妹只穿著熱褲、平口上衣，完全沒有半件禦寒衣物，她還雙手輔助頭部，整身癱軟在地上，疑似醉茫不舒服，但原PO不敢下車查看。

▲▼誰的妞？來招領回去好嗎？ 這樣車子要怎麼進去停車啊？（圖／翻攝爆怨公社）

▲有網友笑虧，憑實力單身！（圖／翻攝爆怨公社）

文章曝光後，掀起近萬名老司機朝聖，認為背後不單純，「沒看到旁邊的車裡面都坐著黑衣人，等待仙人跳嗎」、「一定是籤王」、「應該是拜拜的時間到了，別打擾她」、「求乾爹帶回包養？」「遠看以為停車場女郎在謝客」、「免錢最貴」、「本票都準備好了！帶上車簽本票」、「有點像台中的停車場」、「台中享溫馨？對面就是夜店酒店這樣不意外啊」。

不過也有熱心網友急勸，「女孩子真的不要喝成這樣，要懂得保護自己吧」、「快載去警局或叫救護車，會凍死」、「酒醉的話，會失溫」、「天氣那麼冷，穿那妹少，不太好吧，先報警吧」。

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