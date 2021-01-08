尪自備「防風神器」接愛妻…她一看笑爆　釣出老手：CP值超高！

▲橡膠手套防風又防滑，CP值超高！（圖／翻攝自爆料公社公開版）

記者黃心瑀／綜合報導

台灣連日低溫，室外冰冷的空氣更讓許多人直呼受不了。一名網友發文表示，自己騎車去接老婆下班，沒想到老婆在看到他的手套時卻大笑，因為這名網友的手上戴著的不是一般常見的保暖針織手套，而是「橡膠手套」，更打趣地寫道「這才防水防風啦！手掌心有顆粒催油門不會滑」。

機車族現在又多了一種手套選擇！在低溫的天氣裡騎摩托車，抓住機車握把的雙手暴露在冷空氣當中，感受到的冰冷想必是許多騎士心中的痛。一名網友稍早在「爆料公設公開版」發文寫道，「騎車去接老婆下班，看到我的手套大笑…。」

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原PO隨後附上兩張自己帶著「防風手套」的照片，他手上的既不是皮手套，也不是最常見的保暖針織手套，竟然是做家事時會使用的「橡膠手套」，網友逗趣的說「這才防水防風啦！手掌心有顆粒催油門不會滑！跟賽亞人王子達爾同款式」。

貼文一出立即引起網友注意，許多人超認同原PO的防風方式，紛紛表示「CP值超高」、「很防水，但防寒就不敢保證了」、「我的裡面還有鋪棉」、「對餒！以前騎車怎麼沒想到，棉手套又厚又滑超難騎車的」、「又便宜，效果又好」、「和雨衣相同功效，樸實無華卻很好用」。也有網友提供帶著橡膠手套的保暖方法「麻紗手套+橡膠手套。無敵」、「麻手or棉手＋橡膠=無敵」。