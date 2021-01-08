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中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過　縣府怒：續罰業者

▲中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過　縣府怒：續罰業者。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲「中國化學製藥」去年底爆發性騷擾疑雲，沒想到被害人私帶手機進廠蒐證，卻被公司記小過處分。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

新竹知名GMP藥廠「中國化學製藥」2020年底爆發主管性騷擾女下屬，被害人求助無門，只好私帶手機進廠蒐證提告，沒想到此舉卻引來藥廠記小過處分，新竹縣府知悉後立刻發文要求藥廠撤銷處分，否則將再度依法開罰，只是藥廠態度堅決，認為女員工違規是事實，不排除對縣府懲處提出訴願。

2020年11月間，「中國化學製藥」魏姓股長被下屬指控，在場區內長期遭受性騷擾，2名被害女員工指證歷歷，稱魏男常吹噓房事，甚至替2人標價邀3P，由於魏男都在沒有監視器的地方「行兇」，幾人雖不滿，卻苦無證據，魏男也有恃無恐，從「嘴砲」進展成實質侵犯，包含襲胸、拍臀、摸下體，甚至脫褲露鳥猥褻，後來被受害人偷偷拍下成為證據舉發。

▲中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過　縣府怒：續罰業者。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼2名被害女員工指證歷歷，稱魏男常吹噓房事，甚至替2人標價邀3P，由於魏男都在沒有監視器的地方「行兇」，受害人只好自行蒐證提告。

▲中化製藥女員工忍7年性騷！手機蒐證遭記過　縣府怒：續罰業者。（圖／記者陳凱力翻攝）

沒想到事件爆發後，吹哨者卻受到藥廠懲處。藥廠回應，性騷擾事件已進入司法階段，目前魏姓股長已被記一大過、調離原單位，但其中1名被害女員工因確實違規攜帶手機進入廠，公司依規定才予以記過懲處，「中國製藥」也表示，為保護公司商譽，公司也不會撤銷小過處分，同時，在司法結果出來之前，不排除對竹縣府提出訴願。

竹縣府勞工處表示，被害女員工是因「申訴未果、求助無門」才違反規定帶手機蒐證自保，而藥廠卻因此記過處分，已涉《性平法》第36條中「不利處分」，若不進行撤銷的話，勞工處會再依同法第38條繼續開罰，直到業者改善為止。

縣府說，雇主收到員工在職場被性騷擾的申訴，不論「口頭」或書面，都應積極處理且做成書面紀錄，否則一旦被查獲，將依違反《性平法》處10萬到50萬元罰鍰，但「中國化學製藥」卻僅讓申訴人只用「口頭」非「書面」申訴，已屬是卸責；而勞工處日前召開就業歧視評議委員會，也已認定藥廠確實違反《性平法》，裁罰20萬元，若未「中國化學製藥」未在30天內提出訴願，最遲月底前要繳清罰款。

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