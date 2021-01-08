寒假要到了！教育部提注意事項：減少群聚、線上拜年

▲教育部提醒，因國際疫情嚴峻，寒假期間應避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

全國中小學即將於1月21日開始放寒假。教育部今（8日）指出，因國際疫情嚴峻，呼籲家長、老師及社會大眾共同關注學生防疫作為、出遊、網路使用等情形，並鼓勵以電話、視訊拜年，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以防呼吸道傳染疾病傳播，多從事正當休閒活動，以增進身心健康。

教育部說明，寒假期間，學生多參加校內外活動，使用交通工具的機率增高，提醒學生切勿無照駕駛或酒後駕車、危險駕駛；並請家長共同關心學生作息及交友情形，勿涉足不當場所、避免受同儕及校外人士誘騙而觸法或嘗試毒品，避免因故造成傷害而導致家人或自己終身遺憾。

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教育部也提到，學生從事各類戶外活動，也應考量自身體能狀況與注意天候變化，預防突發性危安事件；校外租屋學生應於外出及就寢前，檢查用電及瓦斯是否關閉，確保居住安全；教育部已同步請警察機關針對青少年較常出入場所加強巡查，以防止青少年受到危害。

教育部要求各級學校值勤人員堅守崗位，掌握學校及學生安全狀況，若獲知學生發生意外事件，依教育部「校園安全及災害事件通報作業要點」規定，必須於2小時內透過校園事件即時通報網通報教育部校安中心，校安中心有專責值勤人員實施24小時服務。教職員工生若有任何急需協助事項，可以聯繫教育部校安中心，教育部校安中心會立即提供協助，共同維護與協助各項活動安全工作。