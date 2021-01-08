因馬國女大生擄殺案將被拔官　台南市警局長詹永茂：機率蠻高的

▲台南市警局長詹永茂，最近傳出將異動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

警界近來傳出，2020年7月17日甫接任台南市警察局局長的詹永茂，傳出要下台走人，可能由警政署主任秘書方仰寧接任，詹永茂局長到任僅半年，如果人事異動消息成真，那將是台南市警局長中任期最短的局長。

據了解，當時行政院長蘇貞昌因台南市發生槍擊案等重大刑案，雖然時任台南市警局長的周幼偉，很快就破案，但仍以發生重大刑案社會觀感不佳等等因素，硬將六都警政滿意度第1名，到任才1年的周幼偉局長撤換，當時引起發地方民代及警界基層相當不滿。

詹永茂局長上任後，雖極力修補與基層、地方的關係，並以大數據分析，針對交通與治安中，亟待改善強化的目標與項目，推動不特定時段交通大執法及肅槍緝毒，查緝組織暴力犯罪…等等，力圖革新，但時運不濟，引發社會大眾矚目的重大治安事件及交通事故仍持續發生，且員警接連發生酒駕，也令地方譁然，雖然警方全部破案，但「社會觀感不佳」這種意識形象問題，再度扣在台南市警局長詹永茂身上，令他有苦難言。

▲傳出可能接任台南市警局長一職的警政署主任秘書方仰寧。

地方人士認為，詹永茂局長尚待時間將地方關係修復圓融，之前又因國民黨台南市議會黨團召開「振興券」記者會風波，台南市警局將相關議員依社維法移送法辦，並在法院判無罪時，竟破天荒再提「抗告」，雖最後仍被法院駁回，警方雖一再解釋「依法行政」，但也造成國民黨議員與詹永茂局長心有芥蒂，且台南市治安與交通，半年來並沒有比以前明顯轉好，在此困境中，雪上加霜地是，又發生長榮大學馬來西亞籍女大生命案，衍生警察吃案風暴，造成當時歸仁分局長因而下台，內政部長徐國勇與警政署長，在行政院長蘇貞昌的要求下，親自到台南查處了解，並在黃偉哲市長支持下，決定此案調查報告正式出爐事後再決定台南市警局長去留問題，如今傳出詹永茂局長可能異動走人，更引發各界質疑與議論。

據詹永茂局長表示，目前尚未接獲通知，「但看來機率是蠻高的」。依慣例，人事命令將在1月中旬發布。而台南市政府則表示，台南市警局長的人事異動係警政署的職權，對於詹永茂局長的人事異動消息，市府尚未接獲通知，一切應以正式發布的人事命令為準。此一傳言是否成真，有待觀察。



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