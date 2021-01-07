台南市議會浪漫燈飾　夜夜點燈亮到元宵

▲台南市議會郭信良議長表示，議會營造浪漫遊憩氣氛，所有燈飾將一直點亮到元宵節，歡迎民眾到議會一遊。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市議會為期11天的燈會菁華展，雖於1月3日圓滿閉幕，但市議會廣場及週邊的百花齊放展，以及光廊、聖誕樹等燈飾，不僅維持每晚亮燈，還加上色彩繽紛的水舞以及動人音樂，讓議會廣場成為市民休閒的好去處，郭信良議長表示，議會營造浪漫遊憩氣氛，所有燈飾將一直點亮到元宵節，歡迎民眾到議會一遊。

郭信良議長指出，2020年12月24日啟燈的燈會菁華展深受好評，許多市民朋友向他反映，議會在燈影交錯之下非常美麗，加上各處的布置別出心裁，隨意取景拍出來的照片都很好看。郭信良議長說，他採納鄉親們的建議，保留相關燈飾到元宵節，每晚5時半到10時都會亮燈，讓市民們隨時都可以到議會散步休閒。

郭信良議長補充說明，除了現有的燈飾，議會廣場每晚6時到9時半，有燈光水舞秀，並且會播放音樂，在浪漫的氣氛中，增添活潑的氣息。另外，百花齊放展裡原本尚未盛開的花朵，最近一一綻放，提前帶來春意，美不勝收。郭議長強調，議會廣場是開放的空間，現在有如此美麗的景觀，只要戴著口罩、保持適當距離，在防疫期間是個闔家休閒放鬆的好選擇。

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