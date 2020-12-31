南一中成立「全糖主義黨」！創黨3宗旨超鬧　釣出黃偉哲神回覆

▲黃偉哲致贈椪餅和卡片。（圖／翻攝自Facebook／一中全糖主義黨 TNFSH Full-Sugarism Party）

記者曾筠淇／綜合報導

為了增進同學對學生自治的關注度、監督學校及學生會、在學生議會內做實事，台南一中於30日成立了「一中全糖主義黨」。自稱「全糖市」市長的黃偉哲不僅致贈椪餅，還手寫卡片表達支持；黃偉哲日前也在IG上回覆一中全糖主義黨提出的「校園地下道可行性評估報告」，以幽默的口吻及豐富的哏圖婉拒。

台南一中於昨（30）日正式創下該校的第一個學生政黨「一中全糖主義黨」，其章程指出，該黨宗旨共有7點，其中比較特別的是「宣揚全糖主義」、「預防中一中（台中一中）與大雄中（高雄中學）帝國之併吞」、「推動建構一中南女地下道」。

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▲一中全糖主義黨於昨日正式創黨。（圖／翻攝自Facebook／一中全糖主義黨 TNFSH Full-Sugarism Party）

「一中全糖主義黨」在臉書粉專及IG上表示，雖然他們並非「正經八百的政黨」，但仍具有偉大的志向；從他們昨日開的創黨大會直播可見，「我們採用逐條審的方式通過章程」，因此，即便有些地方會開些小玩笑，但應有的原則及紀律仍會遵守。

「一中全糖主義黨」也提到，非常感謝台南市長黃偉哲特別致贈椪餅和卡片給他們，同時也感謝南女的大學姐沒有嫌棄他們。黃偉哲在卡片中給予祝福，「一中全糖主義黨創黨成功、提振學權，黨員大會、圓滿順利！」而卡片一旁的小插圖還正好寫了「我一直都在！」

▲黃偉哲手寫卡片給祝福。（圖／翻攝自Facebook／一中全糖主義黨 TNFSH Full-Sugarism Party）

自稱是「全糖市市長」且為校友的黃偉哲也有在IG上回覆一中全糖主義黨所提出的「校園地下道可行性評估報告」，該黨宗旨雖主張推動建構一中南女地下道，只可惜，即便這是南一中百年心願，仍不予執行；首先，為了要顧及雄中、雄女的心情，再者「曾經得不到的，學弟也別想得到」，最後則是感情要靠不期而遇，「隧道相逢太過刻意」，因此只能忍痛認定不可行。原因說完後，黃偉哲也不忘進入業配主題，「全新完工的台南總圖（圖書館）將在元旦開放啦！」