苗栗地下土霸！前議長秘書操盤廢土清運　濫倒辯綠化狠撈4千萬

記者張君豪／台北報導

曾是苗栗縣前任議長秘書、與現任議長關係良好的砂石業者宋久文，假藉申請開挖山坡進行「綠化工程」，實際卻在苗栗、造橋、頭份等台三線郊區濫倒廢土，賺取清運廢土及濫挖山坡地取得優良級配土方利潤，危害苗栗自然環境嚴重；士林地檢署指揮刑事局5日下午行動，逮捕宋久文及其「頭份企業」不良幫派旗下29名幫眾、土方司機，訊後宋坦承清傾倒廢土營利，遭裁定300萬元交保候傳。

▲苗栗縣前議長秘書宋久文涉嫌濫倒廢土營利遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲苗栗縣前議長秘書宋久文涉嫌濫倒廢土營利遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局去年接獲報案，發現當地建商因債務問題，遭宋嫌教唆5名小弟押出毆打並逼簽支票，被害建商報警後，位於竹南豪宅還被不明人士駕車衝撞，刑事局偵四大隊獲報後與北市士林、北投警分局、新北板橋警分局共組專案小組、報請士林地檢署檢察官劉畊甫指揮偵辦。

▲苗栗縣前議長秘書宋久文涉嫌濫倒廢土營利遭刑事局逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，宋久文（54歲）在當地經營砂石業、對外憑藉與議會議長關係親密，經常出入議長辦公室，儼然把自己當作在地土霸王，私下分配苗栗縣土方清運問題，建商或上市櫃公司建案開挖都得徵詢宋嫌意見才能順利開工，否則宋男就會教唆小弟上門恐嚇，行徑堪稱苗栗縣地下土霸王。

而且檢警監控，發現宋嫌砂石車隊沿著苗栗、頭份、竹南台三線沿線挑選未開發山坡地傾倒廢土，並以每車斗4-5千元價金清運廠商開挖廢土，並利用怪手開挖山坡地優良級配送洗砂場精洗販售牟利，再回填各類廢土，並用草皮及一般土壤作頂層回填，辯稱「綠化景觀工程」，犯案手段相當縝密。

警方發現，宋久文為減省棄土處理費用和賺取差價，未依政府規定把法土運到至合法土資場傾倒，反而與頭份、南庄、造橋等山坡地地主，談妥向縣府申請「開挖整地」，指示怪手、砂石車司機，非法棄置回填建案廢棄土，承攬五處工地，警方估計不法獲利超過4千萬元。

刑事局5日下午拘提宋嫌及其團夥29人到案，查扣怪手、砂石車各1台，被害人支票影本8張、正本2張、手機35支、電腦主機1臺、隨身碟1個、現金6百餘萬元、存摺、帳冊、本票、廢土清運四聯單等多箱贓證物，詢後全案依違反傷害、妨害自由、恐嚇取財、廢棄物清理法、組織犯罪條例等罪，移送士林地檢署偵辦。

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