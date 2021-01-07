慘！彰化議員女助理「實際月薪12K」　歐陽蓁珠浮報：分薪給丈夫

▲縣議員歐陽蓁珠詐領助理費被判9月。（圖／翻攝自歐陽蓁珠臉書粉專）

記者李忠憲、唐詠絮／台中報導

彰化資深女議員歐陽蓁珠自2011年1月至2015年6月期間，以每月2至4萬元不等薪資聘楊婦擔任公費助理，事實上每月只付1萬2000元，剩餘的薪資款項要求她從帳戶匯回，交給歐女的助理丈夫楊男，一審認定楊男因在外負債被法院強制執行，歐陽蓁珠為規避遭扣薪，將要給丈夫的薪資灌給楊婦再私下取回，依使公務員登載不實罪判歐陽蓁珠徒刑9月得易科罰金，檢方認為判太輕應改依利用職務詐取財物的貪污重罪來判，但二審不認同，維持一審判決。

二審指出，歐陽蓁珠明知僅以每月1萬2千元之薪資，及每年2萬元之春節慰勞金，聘用楊婦擔任助理，卻仍與楊婦出於使公務員登載不實之犯意聯絡，分別於2011年1月19日、2013年5月1日及2014年12月25日，3度提出楊婦公費助理遴聘表，不實提報薪資為4萬元、2萬4千元及2萬元，使議會承辦人登載於「議員助理人員清冊」公文書內。

歐陽蓁珠、楊婦坦承有浮報助理薪資之犯行，二審台中高分院依據相關證人證述、丈夫楊男參與議員服務的照片等，認定楊男於歐陽蓁珠當選議員後，確實擔任其議員助理，另經查，楊男於1997年即有積欠250 萬元債務，並遭強制執行，可以認定歐陽蓁珠確有可能因楊男積欠債務，存款恐遭法院強制執行，而將要支付楊男的薪資款項，浮報在楊婦的薪資上，並在楊婦將助理費匯回歐陽蓁珠兒子的帳戶後，以現金支付薪資給丈夫楊男、楊婦。

二審認為，檢方未能提出充分證據，證明歐陽蓁珠、楊婦涉犯利用職務詐取財物的貪污重罪，但歐陽蓁珠身為縣議員，負有監督縣政之權責，對自身守法應有更高要求，竟為規避丈夫楊男免於薪水遭強制執行，灌薪給楊婦浮報其薪資再繞一圈取回，致使公務員為不實之記載，且前後為3次犯行，實有不該。

二審審酌歐陽蓁珠、楊婦犯後均坦承犯行，歐陽蓁珠為縣議員較居於主導地位、楊女擔任助理為受指示地位等情形，認為原審判處歐陽蓁珠有期徒刑4月共3罪，應執行有期徒刑9月，判處楊女有期徒刑3月共3罪，應執行有期徒刑7月，均予緩刑2年，並應向公庫支付10萬元等刑度均屬適當，因此駁回檢方上訴。本案仍可上訴最高法院。

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