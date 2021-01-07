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蔡英文將下鄉溝通萊豬　賴士葆批：都進口了要與民眾溝通什麼？

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委賴士葆。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

蔡政府開放萊豬進口引發民怨，民進黨中常委建議總統蔡英文多下鄉溝通，減輕行政院長蘇貞昌為政策辯護的壓力，而蔡也同意並請黨部安排，預計農曆年前啟動相關事宜。對此，國民黨立委賴士葆狠批，萊豬都進口了，不知道現在蔡英文要與民眾溝通什麼？

民進黨6日中常會上，立委莊瑞雄在內等多位中常委建議蔡英文下鄉多溝通萊豬等政策，澄清網路謠言，也減輕蘇昌的壓力。據中常委許淑華轉述，蔡英文不僅也認為該這樣做，還表示她自己本來就是很親民在走基層，應該是歷任走最多宮廟的總統，且農曆過年下鄉走訪是往年就有的行程，今年可在年前啟動相關事宜，因此會交由黨部、社運部安排。

對此，賴士葆7日在臉書批評，「農曆年前蔡英文要下鄉與民眾溝通，萊豬都進口了，不知道現在她要與民眾溝通什麼？蔡英文誇耀自己是歷任總統最勤走宮廟的人，沒錯，因為她只問鬼神不問蒼生」。

賴士葆表示，蔡英文事先完全不溝通，一聲令下就自行決定，本來重大政策60天前要公告，萊豬政策卻在7天前公告，是要解釋這個？還是要解釋在野的時候堅持瘦肉精零檢出，現在堅持地方政府主張瘦肉精零檢出就要法辦？

賴士葆諷刺，「如果蔡英文下鄉溝通能夠讓萊劑的殘留毒性消失，這樣我們歡迎她下鄉去溝通」，只有萊豬安全了，學生、軍人、警察、運動員、官員等全國上下都可以安心的吃。

他還說，現在美國人也很怒，好像被耍了一樣，既然開放萊豬進口，政府卻整天宣導吃台灣豬是安全的，台灣豬標章滿天飛，要國人只吃台灣豬就不會吃到萊劑，於是國人心態超前部署，只要外國進口的就不吃，只吃台灣豬，甚至少碰豬肉。

文末，賴士葆寫道，「不知蔡英文要下鄉去演豬肉吃播秀（美萊豬進口後）？或是要去勸導便當業者和火鍋業者不要漲價？」

▼賴士葆7日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

▼賴士葆7日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／賴士葆）

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賴士葆蔡英文萊豬

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