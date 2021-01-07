台北外食族想「省錢又吃飽」！內行偷曝私藏名單：一般人也可進去

▲自助餐是最多人推薦的選項。（示意圖／記者張一中攝）



記者黃可昀／綜合報導

在台北市生存不容易，工作機會多但消費水平也很高，一份便當破百元已經不稀奇。北市一名男子最近遭逢人生劇變，突然沒了收入，於是先從吃的方面下手來縮減預算，原本是靠吃水餃來省錢，後來發現還是不划算，於是PO文問網友「台北外食怎樣吃最划算吃最飽？」

原PO在PTT表示，他前陣子失去工作，暫時還沒找到新的收入來源，這段時間是靠吃老本在生活，治裝、娛樂等額外的費用可以先省下，「可是每天還是得吃飯，又要一直外食」，一個成年男性要在北市吃飽，很有可能一餐就花100元以上，像是他已經每天吃水餃，20顆也要100元，一天光是花在伙食費就要2、300元，仔細一想實在不是很划算，但又不可能餓肚子，所以問大家CP值最高的吃法？

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▲公家單位的餐廳價格都很實惠。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網友紛紛分享自己的省錢妙招，「全聯買吐司，一定吃得飽」、「自助餐，20白飯，3樣便宜菜80，一定吃得飽，只是會心酸而已」、「吃11:00跟17:00的燒臘店...外帶，然後把湯底的肉骨頭都撈走」、「麥當勞1+1吉士漢堡搭濃湯50元，甜心卡大薯送大可55元」、「有冰箱的話，家樂福21:00-22:30之間麵包8折又買一送一」、「三媽臭臭鍋白飯飲料冰淇淋吃到飽，一鍋只要120-140」、「等7-11全家快過期7折，吃半年了。」

很多人推薦1個地方省錢又能吃得營養均衡，公家單位裡的餐廳通常價格都比較便宜，選擇自助餐又更省，還有免費的湯可以喝到飽，「有些公立醫院、政府機關的自助餐廳很便宜」、「信義區中油大樓員工餐，一般人也可以走進去」、「很多政府單位的餐廳都還算便宜CP值也高，有滿多一般民眾也能進去吃，可以多打聽看看。」