每人不限買多少！超商1日限定「咖啡買6送6」　可寄杯、冷熱交換

▲全家單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

上班族一樣先囤起來！又到了每月6日全家超商1日限定的「好咖日」，絕對要把握機超殺咖啡優惠，這次祭出單品美式、單品拿鐵買6送6，且不限量還不限購買組數，同樣開放寄杯、冷熱互換，喜歡喝單品的人可要好好省一波。

全家這個月的「好咖日」祭出中杯單品美式、拿鐵買6送6優惠，只要使用全家APP即可進行購買，總量不限，且每人不限購買組數，並且開放寄杯、也可自由互換冷熱，明（6）日上午10時於APP開賣，只有1天，咖啡限兌換至2021年3月31日止。

▲星巴克本月也有買1送1。（圖／翻攝星巴克官網、星巴克咖啡同好會粉絲團）

另，連鎖咖啡部分，星巴克即日起至1月底，凡為康是美金卡會員於該藥妝門市消費，即可獲得星巴克大杯以上美式、焦糖瑪奇朵好友分享優惠券；另2月22日前，統一精工會員至加油站加油，不限公升數，也可獲得大杯以上美式咖啡或巧克力可可碎片星冰樂好友分享日，每周一固定發放；而憑中國信託「實體ATM優惠小白單」或「LINE官方帳號電子優惠券」優惠憑證，購買大杯美式咖啡可享優惠價80元，直接現省30元。

伯朗咖啡館1月也於「特定分享日」推出「買1送1」活動，包括1月4日、1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、1月24日、1月25日及1月31日等通通有，活動日以原價購買飲品任1杯即送飲品任1杯，不限品項及容量，結帳金額以價高者計算，提醒依門市不同提供日期不同，建議可先上官網或致電查詢。

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