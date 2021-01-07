性虐菲空姐「全身僵硬0意識」運屍畫面曝光！　3男嫌罪證不足獲釋

記者張寧倢／編譯

23歲的菲律賓航空空姐達賽拉（Christine Angelica Dacera）跨年當晚與友人在高級飯店開趴，卻疑似遭到集體性侵致死。如今監視器畫面曝光，一名男嫌將毫無意識的達賽拉抬進「神祕小房間」，場面宛如運屍。但稍早消息稱，當地檢方表示，由於警方提交證據不足，無法證明達賽拉是否確實遭到性侵，因此決定釋放3名男嫌。

▲23歲菲國正妹空姐跨年夜被一名土豪哥運屍。（圖／翻攝自YouTube／JaySpeak TV）

根據菲律賓《每日詢問報》，身材姣好的達賽拉跨年夜在馬尼拉四星級「城市花園酒店」（City Garden Hotel）高級套房狂歡，卻慘遭11名男子「輪流集體性侵」陳屍浴缸，下體出現撕裂傷與精液。現場監視器拍到達賽拉原本開心與男子激吻，到後來完全失去意識、身體僵直，整個人被抬進黑暗的「神祕小房間」。

▲菲國正妹空姐跨年飯店開趴，慘遭11男下藥輪番性侵致死。（圖／翻攝自IG／xtinedacera）

據悉，警方日前緊急逮捕3人，且對多人發出通緝，涉案的11名男性嫌疑犯的照片也在網路上被曝光，其中一人更大膽發文回嗆網友「事實會還我們自由」。但最新消息卻指出，檢方認為缺乏DNA報告等證據，無法證明確實有性侵或他殺，因此稍早已經將3名男嫌釋放。

達賽拉的母親夏蓉（Sharon）出面淚訴，去年3月最後一次見到女兒，沒想到再見面卻剩傷痕累累的遺體，且11男幾乎都是有錢有權的「土豪哥」，深怕命案真相「被搓掉」，希望總統杜特蒂幫忙，「他們像對待豬一樣虐待我女兒！我請求總統杜特蒂，協助我實現正義，揪出這群坐擁『權勢家庭背景』的惡人，還我一個公道吧。」

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