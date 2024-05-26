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澤倫斯基稱：烏克蘭重新奪回哈爾科夫周邊地區

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基表示，烏克蘭部隊重新奪回本月初俄國部隊進入的哈爾科夫周邊地區。與此同時，當地官員指出，俄軍25日對哈爾科夫的攻擊，造成2人死亡。

美聯社報導，哈爾科夫（Kharkiv）是烏克蘭第二大城，距離俄羅斯邊境僅20公里之遙。俄軍近幾周推進以來，接連攻下該區的村莊地區，而且分析師認為俄軍是想推進到砲擊範圍內，以便對哈爾科夫進行更進一步的破壞；自從10日以來，烏克蘭當局已從該區域撤出1.1萬名平民。

澤倫斯基在24日晚間發表預錄演說，他表示烏軍已重新奪下俄軍入侵地點的「戰鬥控制」。不過此番說法明顯與俄羅斯國內媒體所播報的不同；根據俄國官媒塔斯社報導，俄國下議院議員佛多拉茨基（Viktor Vodolatskiy）表示，俄軍現在掌控更多烏克蘭土地，已經從邊境深入約5公里。

俄羅斯的哈爾科夫攻勢，明顯是配合隊該地區的新一輪進攻，包括試探在頓涅茨克南方的烏軍。

俄羅斯總統普丁先前聲稱，俄軍進攻哈爾科夫地區是為了建立兩國邊界的「緩衝區」。烏克蘭不論人數和武器彈藥都寡不敵眾，造成守軍在綿延1000多公里的戰線上，多點受到俄軍龐大的進攻壓力。

烏克蘭在試圖抵抗比它更巨大的敵人時，愈來愈多問題也在近幾個月浮現，俄烏之間的戰爭衝突也明顯處在一個關鍵點。

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