今晚高山降雪機會高！必備5款禦寒衣物衝3條夢幻「賞雪公路」

▲此波寒流帶來大量水氣，高山今晚有很大機會迎接降雪。（圖／氣象局）

記者黃凱翊／綜合報導

入冬最強冷空氣！中海拔山區有望迎來瑞雪，《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專表示，寒流帶來水氣，今天夜晚到明天(8日)上午，是溫度、水氣配合的「最剛好的時刻」高山下雪機會很高，提醒想上山賞雪的民眾要做好萬全準備！

《台灣颱風論壇｜天氣特急》粉專表示，由於此次寒流帶來的水氣很多，預估北部海拔約900公尺以上、中部及東部海拔約1500公尺以上的高山，都可望迎來降雪。但發文中也提醒民眾，不要輕易衝動出發賞雪，一定要做好萬全準備才能上山。

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想要上山賞雪，除了要在鞋子上加掛簡易的冰爪，也要記得在車胎上掛上雪鏈，才能避免車子遇到結冰的路面會打滑，身上則可穿著雪靴、雪褲、毛帽及圍巾等禦寒衣物，另外像暖暖、熱水壺也可事先準備好，才能夠適當保暖。

根據氣象局預報，週四至週六這3天最冷，從海拔3000公尺山區如合歡山、玉山到1、2000公尺山區都有望下雪。《ETtoday新聞雲》整理出全台3條「賞雪公路」，宛如駛進水晶森林般，邊開車邊欣賞兩側夢幻白色樹林，若是本週真的下雪，不妨把握機會前往欣賞。

▲思源埡口霧淞。（圖／武陵農場提供）

思源埡口

思源埡口位於宜蘭和台中交界區，約海拔2000公尺左右，在跨年寒流來襲時，有民眾沿著台七甲線公路行駛時，發現兩側樹林都已全染上冰霰，猶如置身在夢幻森林秘境，雪白景致至少延伸數公里，讓人彷彿一秒來到北歐般，銀白夢幻仙境照片一分享就吸引許多民眾前往。

▲跨年寒流讓太平山化身一座冰雪童話世界。（圖／翻攝自太平山國家森林遊樂區粉專）

宜蘭太平山國家森林遊樂區

在上一波寒流中，太平山霧淞美景也吸引許多民眾趁著元旦連假前往朝聖，在跨年當天，從迎風面的宜專一線開始，道路兩旁的路樹就逐漸染上霧淞，直到隔天變成整片銀白，厚厚的霧淞及結霜染白樹林，站在觀景台就能看到整片銀白山頭，浪漫風景也是雪季期間不可錯過風景。

▲中橫公路慈恩路段霧淞宛如開進一整片水晶森林。（圖／太魯閣晶英酒店提供）

中橫公路台8線慈恩路段

讓許多網友驚豔的還有中橫公路台8線慈恩路段，整條公路化身一片銀白，當貼著山壁行駛時，就可看到一旁染上霧淞與霧氣繚繞的夢幻景象，許多網友更表示美到「邊開邊尖叫」，部分路段樹枝間更結滿尖錐狀霧淞，宛如開進一座水晶森林般，也是下雪時不可錯過的絕美公路路段。