要價1380元和牛壽司「免費換」　新光三越推點數換美食搶翻

記者蔡惠如／綜合報導

近期「微尾牙」商機發酵，新光三越台北信義新天地表示，分析發現年末聚餐趨勢，從以往的百人大宴會轉變成中小型聚會，光是月初的訂席率就較往年增加10%至15%。針對還未消化的會員點數，集結11家人氣餐廳推出「年末聚餐 x 點數大請客」活動，1／10前扣點數100點，可兌換特定餐廳指定餐點，從320元至1,380元都有免費換。

▲要價千元的和牛壽司，用100點點數抵用免費吃。（圖／新光三越提供）

新光三越台北信義新天地內共有11家人氣餐廳提供換點菜，數量約1000道，包括《欣葉台菜》價值620元的「清蒸泉鱸魚」；《PACKIE銀杏川酒菜館》要價680元的「雙椒水煮牛」，不僅只能換單一菜色，《邁泉豬排》也可兌換價值430元的「腰內豬排套餐 80g」。

▲邁泉豬排腰內豬排套餐。

其中《老乾杯》特別推出價值1,380元的「老乾杯和牛壽司五貫」主打日本和牛經專人高溫單面燒烤至最佳狀態，覆蓋於壽司飯上，用100 點就能換到，之前推出馬上被秒殺，再加碼從1／8至1／10限時限量推出。此外包括教父牛排《MUCHOYAKI》的滋滋蒜辣蝦、《樂軒松阪亭》的蔥爆伊比利豬，都能讓聚餐再加菜。

▲蔥爆伊比利豬。

大葉高島屋從1／8起至1／24，也針對居家商品推出特賣活動「歲末年終居家用品展」，匯集眾多品牌包括按摩椅、縫紉機、居家商品、家用廚電等優惠最低3.3折起，活動首日與假日還加碼每日一物優惠，針對館內會員也有加碼，包括卡友消費滿3,000元，贈家電廚用購物金100元抵用券；滿6,000元，再加贈大葉髙島屋禮券100元。而卡友集點消費滿1,000元，還有機會抽北投老爺酒店平日景緻客房享湯2小時券。

▲喜佳縫紉生活CC-1861，原價26,800元，特價8,900元。（圖／大葉高島屋提供）