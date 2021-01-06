彰化路殺高峰曝！每月10.4起死亡車禍　晨4到8時機車族3原因喪命

▲彰化機車族致死率最高。（圖／翻攝自彰化縣警局宣導影片）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣警局統計分析2020年交通事故死亡案件125件，每月平均10.4件，以無號誌路口支道（轉彎）車未停讓、駕駛分心分神未專注車前狀況、不依號誌指示闖紅燈等3項發生致死率最高；另發生時段大都在清晨4時至8時，車種以肉包鐵「機車」最多，死亡年齡層以65歲以上中高年齡層居多。

▲小客車與機車交叉路口未禮讓。（圖／翻攝自彰化縣警局宣導影片）

有鑑於2019年因交通事故致死案件高達131件(人)，彰化縣警局蒐集縣內常見違規肇事類型如路口未減速、超速失控、未戴未繫安全帽或酒駕自撞、不依號誌指示、行人不當穿越馬路等製作交通事故案例影片，並即時交由各分局及縣內各級學校利用民眾、學生集會機會強化宣導奏效，去年已減少6件死亡車禍。

▲機車騎士未戴安全帽慘死輪下。（圖／翻攝自彰化縣警局宣導影片）

縣警察局局長許錫榮表示：「新的一年開始，防制死亡交通事故的發生，是工作主要重點，除加強查報不合理交通工程、強化交通執法作為之外，亦將持續蒐集最新違規類型並佐以交通安全規則、路權觀念及應負的民（刑）事責任等製作案例影片，強化宣導」。

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