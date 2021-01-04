台中2000噸透天別墅「搬家」！屋主砸300萬移屋　罕見工程靠鋼管

記者柯沛辰／台中報導

台74線快速道路草湖交流道去年8月動工，由於車道拓寬需要，市府本希望徵收西湖路旁一棟獨棟別墅，但價格始終談不攏。經市議員蘇柏興、里長等多次協調，最終決定找來「移屋團隊」，利用油壓移動重達2000多噸的別墅，引發民眾熱議。

台中大里區環中路增設草湖交流道，有上下匝道，花費5億公帑，但側車道、綠帶路寬達54米，因此徵用130位地主部分私有地。其中，一名地主在西湖路上建有合法獨棟別墅，裝潢花了近2000萬元，本來同意敲掉建物右側2、3公尺，但結構技師鑑定會影響建物安全，因此作罷。

▲移屋工程太罕見，引發民眾圍觀。（圖／台中市議員柏興服務處提供）

為此，市府希望整棟徵收、拆除，但屋主認為價格太低，更捨不得建物拆除，因此向市議員蘇柏興陳情。經蘇柏興、西湖里長賴加彬、東湖里長賴樹清、前代表何志鑫等人協調，並與交通局、建設局和都發局研議10多次，最終達成共識，找來嘉義朴子的移屋團隊「搬家」。

據悉，該棟別墅重量超過2000噸，地基深達2公尺，預計整棟屋子左移2.3公尺、後移80公分，工程難度相當高。移屋團隊接案後，提前1個月進行前置作業，除了挖空地基、架上千斤頂，也在底層加入300多根無縫鋼管，最後在4日正式移屋，利用油壓推動房屋，施工費用約300萬元。

▲▼歷經一個月前置作業，4日正式移屋。（圖／台中市議員柏興服務處提供）